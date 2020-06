Wien (www.aktiencheck.de) - Die insbesondere in der Eurozone klar besser als erwartet ausgefallenen PMIs (Juni) drängten gestern den "Infektions-Newslfow" etwas in den Hintergrund, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Alles in allem seien somit auf zwei Monate (März, April) mit drastischen Rückgängen zwei ebenfalls deutliche Anstiege gefolgt, die Februar-Niveaus seien zumindest wieder in Reichweite (in Frankreich sei es bereits fast erreicht worden). Die PMIs würden damit eine fast lehrbuchhafte "V"-Bewegung verkörpern. So wie der Lockdown die Stimmungsumfragen auf Talfahrt geschickt habe, seien es nun die Lockerungsmaßnahmen, die sich positiv auf die Einschätzung der Unternehmen auswirken würden. Nicht mehr, und nicht weniger. Den jüngsten Anstiegen der PMIs dürfte damit zumindest im Mai ein allgemein erwarteter Rebound der tatsächlichen Aktivität folgen. Über den weiteren Konjunkturverlauf nach einem ersten lockerungsgetriebenen Aktivitätsanstieg würden die gestrigen Zahlen jedoch wenig sagen.Nicht minder spannend werde es heute mit dem ifo-Index. Im Spannungsfeld optimistischer Zukunftseinschätzungen und einer unverändert schlechten Lageeinschätzung habe der Index im Mai einen respektablen Anstieg verzeichnet. Auch im Juni dürfte der Anstieg des ifo-Index maßgeblich vom "Prinzip Hoffnung" getragen sein (wobei sich diesmal auch die Lagebeurteilung verbessern sollte). (24.06.2020/ac/a/m)