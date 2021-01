Wien (www.aktiencheck.de) - In den ersten Tagen des neuen Jahres wurde für die Eurozone bereits eine Vielzahl an aussagekräftigen Wirtschaftsindikatoren - zumeist Stimmungsumfragen - veröffentlicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Die Ergebnisse hätten zumeist positiv überrascht und so würden die Daten gegebender Geschäftseinschränkungen eine erstaunliche Resilienz der Wirtschaft signalisieren. Die diese Woche anstehenden Industrieproduktionszahlen aus den USA (Dezember) und der Eurozone (November) sollten dies widerspiegeln und keinen Einbruch ausweisen. Auch der heute anstehende Sentix-Index für die Eurozone sollte sich in dieses Muster einfügen. Die Sentix-Umfrage gebe die Stimmung am Finanzmarkt wider, was einen Anstieg nahelege. Marktakteure würden bereits durch die aktuelle Rezession hindurchblicken und sich auf die erhoffte impfgetriebene Wirtschaftserholung konzentrieren. Im weiteren Wochenverlauf würden US-Daten in den Vordergrund rücken. Neben Inflationszahlen sollte die Umfrage zur Konsumentenstimmung der Universität von Michigan von Interesse sein. Diese Erhebung werde Aufschluss geben, inwieweit sich die jüngsten politischen Turbulenzen, die steigenden Corona bedingten Geschäftsbeschränkungen und die damit verbundenen negativen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt auf die Kauflaune der Verbraucher schlage. (11.01.2021/ac/a/m)



