Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die endgültigen Daten zu den Einkaufsmanagerindices (PMI) aus dem Dienstleistungssektor in der Eurozone ergaben für Juni eine leichte Aufwärtsrevision im Vergleich zur Schnellschätzung um 0,2 auf 55,2 Punkte (Mai: 53,8), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In den vier größten Volkswirtschaften des gemeinsamen Währungsraums hätten Deutschland und Spanien dabei jeweils Monatsanstiege verzeichnet, während in Frankreich und Italien rückläufige Werte zu beobachten gewesen seien. Mit Werten zwischen 54,3 und 55,9 Punkten würden aber alle Umfragesalden im expansiven Bereich notieren und damit eine weiterhin positive Entwicklung in den kommenden Monaten signalisieren. (05.07.2018/ac/a/m)



