Das BIP-Wachstum konnte im dritten Quartal mit einem Zuwachs von 0,2% p.q. positiv überraschen und fiel in den meisten Ländern der Eurozone etwas höher aus als allgemein erwartet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die jüngsten Indikationen würden darauf hindeuten, dass der Abwärtstrend im Industriebereich auslaufe und die Industrierezession bis Ende 2019 an Heftigkeit verliere. Zudem würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG damit rechnen, dass sich der Industrieoutput in weiterer Folge stabilisiere, was die Gefahr eines Überschwappens auf andere Wirtschaftsbereiche verringere. Der Bau- und Dienstleistungssektor sollte auch in naher Zukunft dafür sorgen, dass das BIP-Wachstum nicht in den negativen Bereich abgleite. Vielmehr sollte der Konjunkturabschwung im Winterhalbjahr 2019/2020 seinen Talboden durchschreiten. In der zweiten Jahreshälfte dürfte sich dann die gesamtwirtschaftliche Aktivität ein wenig beschleunigen. Das BIP-Wachstum sollte aber im Jahrschnitt 2020 aufgrund der verhaltenen Ausgangslage etwas geringer ausfallen als im Jahr 2019.Die Inflationsrate liege seit Jahren unter dem Zielbereich der Europäischen Zentralbank. Auch im Jahr 2020 würden die Preissteigerungsraten nach Meinung der Analysten der Raiffeisen Bank International AG nicht nachhaltig Richtung 2% p.a. tendieren. Zwar habe sich in den letzten Monaten die Kernrate (Teuerung ex Nahrungsmittel und Energie) jenseits der 1%-Marke etablieren können. Zudem dürfte sich bis zum Jahresbeginn 2020 ein inflationstreibender Beitrag durch die Energiepreise einstellen. Im weiteren Verlauf des Jahres 2020 sollten die Energiepreise auf Basis unserer Ölpreis- und Wechselkursprognosen jedoch dämpfend auf die Teuerung einwirken. Bei der Kernrate würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG in den kommenden Quartalen zunächst keine weitere Aufwärtstendenz erwarten. Somit dürfte die Inflationsrate im Januar 2020 ein vorläufiges Hoch erreichen. Im weiteren Verlauf des Jahres 2020 würden sie mit einem neuerlichen Rückfall der Teuerung an die 1%-Marke rechnen. Im Gesamtjahresschnitt dürfte der Preisauftrieb im Jahr 2020 ähnlich ausfallen wie 2019.