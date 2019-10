Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Industrie des Euroraums ist im August gegenüber dem Vormonat um 0,4% gestiegen und hat sich damit geringfügig besser entwickelt als im Vorfeld erwartet, so die Analysten von Postbank Research.Im September habe der Index der ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland ausgesprochen kräftig zugelegt, obschon er sich auch danach immer noch deutlich im negativen Bereich bewegt habe. Verantwortlich gewesen seien seinerzeit vor allem die geldpolitische Lockerung durch die EZB sowie deutliche Entspannungssignale im Handelsstreit zwischen den USA und China. Letztgenannte gebe es auch diesmal, wobei die Unsicherheit, inwieweit diese auch in reales Handeln umgesetzt würden, aber weiterhin hoch sei. Insofern würden die Analysten von Postbank Research nicht davon ausgehen, dass dies einen erneuten positiven Effekt auf die Erwartungen der befragten Analysten haben werde. Vielmehr würden die Analysten von Postbank Research eine leichte Gegenbewegung des ZEW-Indexes auf -24,0 Punkte für wahrscheinlich halten.Die New Yorker FED veröffentliche ihren Index über die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe in ihrem Zuständigkeitsbereich. Der Markt erwarte einen Rückgang des Empire State Indexes von 2,0 auf 1,0 Punkte. Dieser würde damit auf eine weitgehende Stagnation im Verarbeitenden Gewerbe hindeuten. (15.10.2019/ac/a/m)