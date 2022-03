Vor diesem Hintergrund hätten Europas Börsen nach der starken Erholung der vergangenen Handelstage wieder etwas Federn gelassen. Sowohl der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) (-0,6%), in welchem nun Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) und Hannover Rück (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) die Plätze von Beiersdorf und Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) einnehmen würden, als auch der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) (-0,5%) hätten etwas nachgegeben. Der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) (-0,3%) habe ebenfalls ein wenig unter seinem Vortagesniveau gehandelt. Gemessen am breiten europäischen Markt seien sektorseitig allein Energie- (+ 3,0%) und Grundstofftitel (+1,4%) gefragt gewesen. Klarer Verlierer des Tages sei der Immobiliensektor mit einem Minus von 1,8% gewesen.



Auch die US-Leitindices seien angesichts der steigenden Ölpreise etwas unter Druck geraten, wenngleich geringfügiger als ihre europäischen Pendants. Der mit Standardwerten bestückte DJIA (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe mit -0,6% die größten Abgaben verzeichnet, gefolgt vom NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) mit -0,3%. Der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe sich kaum verändert gezeigt.



Nachdem der Hang Seng China Enterprises Index (HSCE) (ISIN: HK0000004330, WKN: 145734) gestern noch einen Teil seiner jüngsten Gewinne eingebüßt habe, setze dieser heute munter seinen Weg nach oben fort. In den vergangenen fünf Handelstagen habe das chinesische Aktienbarometer ein Plus von rund 14% verzeichnet. Auch andere Leitindices Asiens, wie etwa der japanische TOPIX oder koreanische KOSPI (ISIN: KRD020020008, WKN: A0G899), würden heute Morgen fester handeln.



Die vorbörslichen Indikationen würden für Europa einen unspektakulären Handelsstart erwarten lassen. Sowohl auf der Makroseite als auch im Bereich der Unternehmensmeldungen werde es heute relativ ruhig bleiben.



Was Gold anbelange, so zeige sich das Edelmetall etwas träge und werde aktuell bei USD 1.936 je Feinunze gehandelt. Etwas besser sehe es bei dem digitalen Verwandten Bitcoin aus. Für den prominentesten Vertreter der Kryptowährungen gehe es nach einer recht ruhigen Nacht in den frühen Morgenstunden um mehrere Prozentpunkte aufwärts. Auf Wochenbasis habe das "digitale Gold" um etwa 10% zugelegt. (22.03.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Einmal mehr geht eine russisch-ukrainische Verhandlungsrunde ohne nennenswerte Erfolge zu Ende, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nachdem die Gespräche am gestrigen Vormittag ihr Ende gefunden und die beiden Konfliktparteien sich in ihre jeweiligen Arbeitsgruppen zurückgezogen hätten, habe der Kreml die Hoffnungen auf einen baldigen Waffenstillstand gedämpft. Laut dem hauseigenen Sprecher Dmitri Peskow müssten noch erhebliche Fortschritte in den Verhandlungen erzielt werden, bevor ein Treffen zwischen dem russischen und dem ukrainischen Präsidenten auch nur angedacht werden könne. Letzterer habe dies schon seit längerer Zeit gefordert. Weiters habe Dmitri Peskow von der internationalen Gemeinschaft verlangt, mehr Druck auf die Ukraine auszuüben, damit diese sich gegenüber Russland "konstruktiver" verhalte. Indes habe der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak gewarnt, dass die Gespräche noch Wochen andauern könnten, auch wenn laut ihm Moskaus Position zuletzt "angemessener" geworden sei.Doch nicht nur die Entwicklungen rund um den Ukraine-Krieg hätten die Aufmerksamkeit der breiten Anlegerschaft auf sich gezogen. Auch die gestern veröffentlichten deutschen Erzeugerpreise seien im Fokus gestanden, welche mit +25,9% ein neues Rekordhorch erreicht hätten. Seit Beginn der Erhebungen im Jahre 1949 sei keine solche Teuerung gemessen worden. Dies, gepaart mit einem weiterhin stark ansteigenden Ölpreis (sowohl die Sorte Brent als auch WTI hätten in den vergangenen sechs Tagen um rund 21% zugelegt), habe weiter die Befürchtungen eines "Stagflations"-Szenarios in Europa befeuert.