Auch Einzelhandels- und Freizeitimmobilien hätten mit Zuwächsen von 63% bzw. 3% über zwölf Monate einen Aufschwung erlebt. Frankreich und Norwegen hätten ein Rekordvolumen für ein erstes Quartal bei Einzelhandelsimmobilien verzeichnet. Mit Aufhebung der Reisebeschränkungen habe auch Spanien einen guten Start in der Tourismusbranche gehabt. Die Investitionen in alternative Sektoren wie betreutes Wohnen und Gesundheitswesen seien im ersten Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahresquartal zurückgegangen, was vor allem auf einen Angebotsmangel zurückzuführen sei.



Die Spitzenrenditen seien im vergangenen Jahr in ganz Europa trotz eines Anstiegs des risikofreien Zinssatzes und der Finanzierungskosten um 1% bzw. 1,5% insgesamt stabil geblieben. Aufgrund des Anstiegs der risikofreien Zinssätze sei die durchschnittliche Risikoprämie für Immobilien an den meisten europäischen Immobilienmärkten auf ihren langfristigen Durchschnitt gesunken. Neue Zinserhöhungen könnten jedoch einen Aufwärtsdruck auf die Immobilienrenditen ausüben, wobei die Auswirkungen durch die Inflationsindexierung der Mieten teilweise kompensiert werden könnten. Die Gesamtperformance von Immobilien werde vom Mietwachstum und nicht von Kapitalgewinnen bestimmt.



Angetrieben von verbesserten Arbeitslosenzahlen habe der Vermietungsstand in ganz Europa seinen positiven Trend fortgesetzt. Insgesamt sei der Flächenumsatz auf dem europäischen Büromarkt in den letzten zwölf Monaten um 52% gestiegen. Städte wie Dublin, Lille und London hätten im ersten Quartal 2022 einen Anstieg des Flächenumsatzes um mehr als 100% verzeichnet. Da der Vermietungsstand steige und die Baufertigstellungen sinken würden, habe sich der Bestand stabilisiert. Der gleiche Trend sei auf den meisten europäischen Spitzenimmobilienmärkten zu beobachten: Hohe Nachfrage in zentralen Lagen und gedämpfte Nachfrage in den Randgebieten.



Die durchschnittlichen Leerstandsquoten würden weiterhin über erhebliche Unterschiede zwischen Primär- und Sekundärmärkten hinwegtäuschen. Die Leerstandsraten von zentral gelegenen Objekten in erstklassigen Immobilienmärkten, in denen sich die Nachfrage auf Objekte der nächsten Generation konzentriere, würden niedrig bleiben und die Mietwerte begünstigen. Im ersten Quartal 2022 hätten Berlin, London, Edinburgh und Paris einen Anstieg der Mietwerte um mehr als 10% im Vergleich zurzeit vor Corona verzeichnet. Im ersten Quartal 2022 habe Deutschland den größten Anstieg der Mietwerte erfahren, während Spanien und Italien unter einem zu hohen oder veralteten Immobilienbestand gelitten hätten. Die Anreize für Sekundärimmobilien hätten in allen Märkten neue Rekorde erreicht. Die Nachfrage konzentriere sich mehr und mehr auf Immobilien, die ESG-Standards erfüllen würden. So würden Unternehmen zu energieeffizienteren Büroflächen übergehen, um ihren gesamten CO2-Fußabdruck zu verringern. (31.05.2022/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Der europäische Markt für Gewerbeimmobilien erholte sich im ersten Quartal 2022 weiter und verzeichnete Investitionen in Höhe von 65 Mrd. Euro, so Virginie Wallut, Director of Real Estate Research and Sustainable Investment bei La Française Real Estate Managers.Das entspreche einem Anstieg von 53% gegenüber dem ersten Quartal 2021. Die Beliebtheit von Immobilien bei Investoren beruhe weitestgehend auf dem Inflationsschutz, den sie bieten würden. In allen Bereichen würden die Anleger sehr auf die Solvabilität der Mieter achten; ein Faktor, der angesichts der Inflation und ihrer Auswirkungen auf die Erschwinglichkeit immer wichtiger werde. Es sei schwer abzuschätzen, wie sich ein erneuter Corona-Ausbruch im vierten Quartal 2021, der Ukraine-Krieg und die damit verbundenen Beeinträchtigungen der Lieferkette auf die Entwicklung von Gewerbeimmobilien im Jahr 2022 auswirken würden. Es werde erwartet, dass die Lieferengpässe zu einer Verlangsamung der Fertigstellung und einem Anstieg der Baukosten führen würden. Wie 2021 zu beobachten gewesen sei, dürften Umwelt-, Sozial- und Governance-Überlegungen (ESG) zunehmend in den Fokus rücken. Neue ESG-Vorschriften, die in Kraft treten würden, dürften das Halten veralteter Immobilien wirtschaftlich unrentabel machen.