Volkswagen (ISIN DE0007664039 / WKN 766403, Vz.) habe für das erste Quartal einen Umsatz von 62,4 Mrd. Euro (Erwartung: 60,3 Mrd. Euro) und einen operativen Gewinn von 4,81 Mrd. Euro (Erwartung: 4,15 Mrd. Euro) gemeldet. Die Prognosen für das Gesamtjahr hätten die Autobauer angehoben. Das Unternehmen rechne mit einer operativen Umsatzrendite von 5,5% bis 7%, nachdem die bisherige Prognose von 5% bis 6,5% angehoben worden sei. Volkswagen habe gewarnt, dass die Auswirkungen der Halbleiterknappheit im zweiten Quartal stärker ausfallen würden als im ersten Quartal.



Henkel (ISIN DE0006048432 / WKN 604843, Vz.) habe für das erste Quartal einen Anstieg des nominalen Umsatzes um 0,8% auf 4,968 Mrd. Euro gemeldet. Das organische Umsatzwachstum habe im Berichtszeitraum bei 7,7% gegenüber dem Vorjahr gelegen. Die große Diskrepanz zwischen nominalem und organischem Umsatzwachstum resultiere aus negativen Währungsentwicklungen. Das Unternehmen erwarte ein organisches Umsatzwachstum von 4% bis 6% im Geschäftsjahr 2021, während die EBIT-Marge im Bereich von 14% bis 15% gesehen werde.



Die Münchener Rück (ISIN DE0008430026 / WKN 843002) habe für das 1. Quartal gebuchte Bruttoprämien in Höhe von 14,55 Mrd. Euro gemeldet, etwas weniger als die erwarteten 14,71 Mrd. Euro. Der operative Gewinn habe 798 Mio. Euro (Erwartung: 782,2 Mio. Euro) erreicht, während der Nettogewinn bei 589 Mio. Euro gelegen habe. Die Münchener Rück habe gesagt, dass sie aufgrund der besseren Geschäftsaussichten für Rückversicherer im Jahr 2021 die Prognose für die gebuchten Bruttoprämien für das Gesamtjahr auf 57 Mrd. Euro anhebe. Der Konzerngewinn für das Gesamtjahr werde weiterhin bei 2,8 Mrd. Euro erwartet. Das Unternehmen habe gesagt, es erwarte keine Aktienrückkäufe im Jahr 2021.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte starteten in den heutigen Kassahandel mit kleinen bullischen Kurslücken, so die Experten von XTB.Nach dem Sitzungsbeginn habe sich die Stimmung jedoch eingetrübt und die Mehrzahl der westeuropäischen Blue-Chip-Indices notiere heute im Minus. Der polnische WIG20 (W20) sei der heutige Outperformer in Europa und notiere 0,6% höher. Die Aktien aus Österreich, Schweden und den Niederlanden würden die größte Underperformance zeigen.