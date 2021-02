Der DE30 sei weiter auf dem Vormarsch. Der deutsche Leitindex sei heute über den SMA200 ausgebrochen und habe sich der Widerstandszone bei 13.800 Punkten genähert. Abgesehen von den früheren Kursreaktionen sei dieser Bereich auch mit einer kurzfristigen Abwärtstrendlinie markiert. Ein Ausbruch darüber könnte einen erneuten Versuch einläuten und den Index zurück in Richtung Allzeithochs im Bereich von 14.100 Punkten bringen. Sollten wir einen Ausbruch über die 13.800-Punkte-Zone sehen, könnte der erste zu beachtende Widerstand bei 13.880 Punkten gefunden werden, so die Experten von XTB. Auf der anderen Seite könnte ein Fehlausbruch bei 13.800 Punkten einen Pullback auslösen, wobei der Bereich um die 13.700 Punkte das erste potenzielle Ziel für die Verkäufer wäre.



Fresenius Medical Care sei heute die Aktie mit der schlechtesten Performance im deutschen Leitindex. Das Unternehmen habe gesagt, dass es einen Gewinnrückgang im Jahr 2021 erwarte, angesichts der hohen Anzahl von Todesfällen durch die Coronavirus-Pandemie. Fresenius Medical Care sei auf die Nierendialyse spezialisiert und seine Patienten würden als Hochrisikogruppe gelten. Abgesehen davon würden erhöhte Ausgaben für Sicherheitsmaßnahmen den Gewinn belasten. Auch die Fresenius SE (ISIN DE0005785604 / WKN 578560), der rund ein Drittel von Fresenius Medical Care gehöre, notiere heute schwächer.



Herbert Diess, der Vorstandsvorsitzende von Volkswagen (ISIN DE0007664039 / WKN 766403, Vz.), habe vor Managern des Unternehmens gesagt, dass er in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 einen Aufschwung der Weltwirtschaft erwarte, da die Impfprogramme greifen würden. Er habe weiter gesagt, dass er erwarte, dass die Menschen anfangen würden, mehr Autos zu kaufen.



Einem Bloomberg-Bericht zufolge habe die Deutsche Bank im letzten Quartal 2020 1,4 Mrd. Euro an Erträgen aus dem Handel mit festverzinslichen Wertpapieren erzielt. Das wäre ein Anstieg von rund 20% im Vergleich zum Vorjahr - ein sehr gutes Ergebnis, wenn man bedenke, dass die Top 5 US-Investmentbanken in diesem Segment im 4. Quartal 2020 im Schnitt einen Anstieg von 10% verbucht hätten. Die Deutsche Bank habe es abgelehnt, den Inhalt des Bloomberg-Berichts im Vorfeld der offiziellen Ergebnisbekanntgabe zu kommentieren.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (02.02.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren den zweiten Tag in Folge höher, so die Experten von XTB.Der deutsche Leitindex (DE30) ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) gewinne 1,4% und baue seinen zweitägigen Anstieg auf über 2,7% aus. Andere Blue-Chip-Indices aus Westeuropa würden ebenfalls über 1% gewinnen, wobei der französische CAC40 (FRA40) ( ISIN FR0003500008 WKN 969400 ) der Top-Performer sei und fast 2% höher gehandelt werde.Die Wirtschaft der Eurozone sei im letzten Quartal 2020 um 0,7% im Quartalsvergleich geschrumpft. Die Ergebnisse seien besser ausgefallen als erwartet, da die Medianschätzung auf 0,9% im Quartalsvergleich hingedeutet habe. Dies sei der vorläufige Bericht gewesen und die vollständige Aufschlüsselung werde am 9. März veröffentlicht.