14:00 Uhr: Ungarische Nationalbank, Zinsentscheidung



16:00 Uhr: USA, Verkäufe neuer Häuser für Juli (Erwartung 698 Tsd./Vorwert 676 Tsd.)



16:00 Uhr: USA, Richmond FED-Index für August (Erwartung 26/Vorwert 27)



22:40 Uhr: API-Bericht zu Ölvorräten (Erwartung -2,4 Mio. Barrel/Vorwert -1,16 Mio. Barrel)



US-Ergebnisberichte:

- Best Buy (ISIN US0865161014/ WKN 873629) - vor Markteröffnung

- Bank of Montreal (ISIN CA0636711016/ WKN 850386) - vor Markteröffnung

- Nordstrom (ISIN US6556641008/ WKN 867804) - nach Börsenschluss



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Futures-Märkte deuten heute auf eine höhere Eröffnung der europäischen Kassasitzung hin, so die Experten von XTB.Die asiatischen Aktien verzeichneten den zweiten Tag in Folge kräftige Zuwächse und die Indices in Europa scheinen in ihre Fußstapfen zu treten... zumindest vorerst, so die Experten von XTB.Der Wirtschaftskalender enthalte heute keine wichtigen Daten. Der Ungarische Forint könnte am frühen Nachmittag etwas volatiler werden, da die Zinsentscheidung der ungarischen Nationalbank bekannt gegeben werde. Abgesehen davon könnte sich der Ölpreis aufgrund der Veröffentlichung des API-Berichts am Abend etwas bewegen.10:00 Uhr: Polen, Arbeitslosenquote für Juli (Erwartung 5,8%/Vorwert 5,9%)