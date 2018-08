Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Asylanträge in der EU sind im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15 Prozent zurückgegangen. Das zeigen die heute (Montag) veröffentlichten Zahlen des Europäischen Unterstützungsbüro für Asylfragen (EASO), so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Hauptherkunftsländer der Bewerber im Juni waren Syrien, Afghanistan, Irak, Pakistan und Nigeria. Die Gesamtanerkennungsquote der EU+ (EU, Norwegen und Schweiz) für Entscheidungen, die im Zeitraum Januar-Juni erlassen wurden, lag bei 32 Prozent, gegenüber 42 Prozent im gleichen Zeitraum des Jahres 2017. Positive Entscheidungen haben häufiger den Flüchtlingsstatus als den subsidiären Schutz. Von den Staatsbürgerschaften mit den meisten Entscheidungen waren die höchsten Anerkennungsraten für Staatsangehörige Syriens (86%), Eritreas (83%) und Staatenloser (60%).Die heutigen Zahlen zeigen, dass die Gesamtentwicklung stabil bleibt und die Zahl der in der EU gestellten Asylanträge nach einem Rückgang von 43 Prozent im Jahr 2017 weiter zurückgeht. (06.08.2018/ac/a/m)