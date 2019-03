- Erstens sollte die EU auf der Grundlage klar umrissener Interessen und Grundsätze ihre Zusammenarbeit mit China verstärken, um gemeinsame Interessen auf globaler Ebene zu fördern.



- Zweitens sollte sich die EU nachdrücklich für ausgewogenere und stärker auf Gegenseitigkeit beruhende Rahmenbedingungen in ihren wirtschaftlichen Beziehungen zu China einsetzen.



- Drittens muss sich die EU in einigen Bereichen den sich verändernden wirtschaftlichen Gegebenheiten anpassen und ihre eigene interne Politik und industrielle Basis stärken, um ihren Wohlstand, ihre Werte und ihr Sozialmodell langfristig aufrechterhalten zu können.



Die Diskussionen der Staats- und Regierungschefs dienen der Positionsbestimmung für den EU-China-Gipfel am 9. April in Brüssel. Dort treffen Kommissionspräsident Juncker und Ratspräsident Tusk mit Chinas Premierminister Li Keqiang zusammen.



Damit verbunden ist auch die Debatte im Europäischen Rat über die europäische Industriepolitik am Freitagvormittag. Um auf Gegenseitigkeit beruhende Möglichkeiten für europäische Unternehmen für die öffentliche Beschaffung in China zu eröffnen, wirbt Präsident Juncker dafür, dass das Europäische Parlament und der Rat das Instrument für das internationale Beschaffungswesen bis Ende 2019 annehmen. Die Kommission will damit erreichen, dass EU-Unternehmen in der Lage sind, an den Märkten für öffentliche Beschaffung außerhalb der EU teilzuhaben, genauso, wie Unternehmen aus Nicht-EU-Ländern von unserem Markt profitieren können.



Die Pressekonferenzen am Donnerstag ab etwa 19 Uhr und am Freitag ab etwa 12.45 Uhr werden live bei EbS übertragen.







