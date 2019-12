Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Ursula von der Leyen wird morgen (Samstag) für ihre erste Reise außerhalb der EU als Kommissionspräsidentin in Addis Abeba eintreffen, um den Vorsitzenden der Kommission der Afrikanischen Union Moussa Faki und Äthiopiens Regierungschef Abiy Ahmed zu treffen, so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Am Samstagmorgen wird Ursula von der Leyen den Vorsitzenden der Kommission der Afrikanischen Union, Moussa Faki, und die Kommissare der Afrikanischen Union besuchen. Anschließend wird von der Leyen mit Abiy Ahmed, den Premierminister von Äthiopien und Friedensnobelpreisträger 2019 zusammenkommen. Zudem wird von der Leyen die einzige weibliche Staatschefin Afrikas, die Präsidentin Äthiopiens Sahle-Work Zewde in Addis Abeba treffen.Die für internationale Partnerschaften zuständige EU-Kommissarin Jutta Urpilainen wird die Präsidentin bei ihrem ersten offiziellen Besuch begleiten. Einige Termine der Präsidentin können live auf EbS verfolgt werden, der Ablauf der Übertragung wird hier bekannt gegeben. (06.12.2019/ac/a/m)