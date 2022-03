Airbus (ISIN NL0000235190/ WKN 938914) habe bekannt gegeben, dass es alle Ersatzteillieferungen an russische Fluggesellschaften gestoppt und jegliche Unterstützung eingestellt habe. Das Unternehmen habe jedoch mitgeteilt, dass es derzeit prüfe, ob sein Entwicklungszentrum in Moskau die Dienstleistungen für russische Unternehmen vor Ort fortsetzen könnten. Ein ähnlicher Schritt sei gestern von Boeing angekündigt worden, was für die russischen Fluggesellschaften ein massiver Schlag gewesen sei. Die Flotte von Aeroflot habe im Januar 2022 aus 187 Flugzeugen bestanden, von denen 177 entweder von Boeing oder Airbus gestammt hätten.



Die durch den Krieg in der Ukraine verursachten Lieferunterbrechungen würden beginnen, sich auf europäische Industrieunternehmen auszuwirken. Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) und BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000) hätten angekündigt, dass sie die Produktion in einigen Werken wegen des Mangels an Teilen aus der Ukraine einstellen müssten. Volkswagen habe mitgeteilt, dass einige seiner Fabriken in der nächsten Woche stillstehen würden, gefolgt von einer breiteren Stilllegung in der dritten Märzwoche. BMW habe mitgeteilt, dass man ebenfalls mit vorübergehenden Werksschließungen rechne und alle Importe nach Russland sowie die Aktivitäten in den Montagewerken im Lande aussetze.



DWS (ISIN DE000DWS1007/ WKN DWS100), die Vermögensverwaltungstochter der Deutschen Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000), habe angekündigt, dass ihre Investmentfonds nicht mehr in Russland investieren würden.



Die Lage in Russland sei angespannt und der Krieg in der Ukraine gehe weiter. Diesbezüglich könnten die Schlagzeilen zu plötzlichen und volatilen Wendungen führen. (02.03.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die wichtigsten europäischen Aktienindices notieren heute leicht im Plus, so die Experten von XTB.Die Indices aus der Schweiz, Österreich und Schweden würden eine Ausnahme bilden und tiefer notieren. Die Lage an den Aktienmärkten habe sich etwas beruhigt, aber die Rohstoffe würden weiterhin massive Bewegungen erleben. Brent habe heute die Marke von 110 USD pro Barrel überschritten, während WHEAT über 10,00 USD pro Scheffel gehandelt werde. Russland habe gesagt, dass seine Delegation heute auf die ukrainische Delegation warten werde, um Gespräche zu führen, was jedoch von ukrainischer Seite nicht bestätigt worden sei.