Wien (www.aktiencheck.de) - Im Ringen um die Übernahme des US-Telekom-Konzerns Sprint (ISIN: US85207U1051, WKN: A1W1XE, Ticker-Symbol: 2S7) (+18,8%) könnte die US-Tochter der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF), T-Mobile US (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker Symbol: TM5, NASDAQ-Ticker-Symbol: TMUS) (+3,9%), zwischen die Fronten mehrerer US-Genehmigungsbehörden geraten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Nachdem die US-Wettbewerbsbehörde gestern Zustimmung zu diesem Deal signalisiert habe, habe das Justizministerium wenige Stunden später dazu tendiert, den Kauf trotz Zugeständnissen der beiden Unternehmen abzulehnen.



In Folge der US-Sanktionen gegen Huawei (der jüngste 90-Tage-Aufschub gelte nicht für Neugeschäfte) hätten gestern die europäischen Halbleiterwerte ganz gehörig geschwächelt. Die Aktien von ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) (-6,3%), Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) (-4,8%), STMicroelectronics (ISIN: NL0000226223, WKN: 893438, Ticker-Symbol: SGM) (-9,2%) und ams (ISIN: AT0000A18XM4, WKN: A118Z8, Ticker-Symbol: DQW1, SIX Swiss Ex: AMS, Nasdaq OTC-Symbol: AUKUF) (-13,4%) seien als Konsequenz der zunehmenden Sorge des Marktes über deren zukünftigen Geschäftsbeziehungen mit dem chinesischen Telekommunikationsausrüster gefallen. Direkte Konkurrenten von Huawei wie Nokia (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) (+1,1%) und Ericcson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) (+1,7%) hätten zwischenzeitlich stärker zulegen können, im Zuge eines schwachen Gesamtmarktes hätten sie aber einen Großteil davon bis zum Handelsende wieder abgegeben. Die Samsung-Aktie (ISIN: US7960502018, WKN: 881823, Ticker-Symbol: SSUN) habe im heutigen Handel rd. 3,7% zugelegt. Der Grund seien hier Spekulationen, wonach Samsung bei der Belieferung von Huawei mit kritischen Bauteilen in die Bresche springen könnte. (21.05.2019/ac/a/m)





