Aus technischer Perspektive signalisiere der EURO STOXX 50 einen Abwärtstrend, der durch eine schwache Marktbreite untermauert werde, sowie durch den schwachen Handelsstart in die neue Woche. Wie in der vergangenen Woche deute der Verlauf der Bollinger Bänder (hohes Bollinger Band liege bei 3.300 Punkten und niedriges Bollinger Band bei 3.140 Punkte) darauf hin, dass kurzfristige Bewegungen nach unten wahrscheinlicher als nach oben seien. Ausschläge nach oben dürften daher spätestens im bekannten Wendebereich bei ca. 3.270 Punkten an Dynamik verlieren. Die nächste Unterstützungszone befinde sich bei 3.097 Punkten. Fundamental betrachtet gehe die Berichtssaison diese Woche in ihre Hochphase mit einer Reihe von relevanten Quartalsberichten wie z.B. SAP, Apple und Microsoft.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche in US-Dollar um 0,54% zulegen können. Dennoch würden die Analysten erwarten, dass die Konsolidierung noch nicht ausgestanden sei und die neue Börsenwoche turbulent bleiben könnte. Die heutigen Vorgaben seien bislang negativ zu werten. So könnte mittelfristig ein Test der 38-Tage-Linie bei 27.991 Punkten bevorstehen. Auf diesem Niveau würden die Analysten zunächst eine Stabilisierung erwarten. Weite sich die Korrektur aus, so befinde sich bei 27.335 Punkten in Form der 90-Tage-Linie die nächste Haltelinie. Mittelfristig habe die Aufwärtsbewegung nach einer Konsolidierungsphase durchaus noch Potenzial. Blicke man zurück auf Börsenphasen kurz vor und kurz nach US-Präsidentschaftswahlen, so falle auf, dass diese nach dem eigentlichen Wahltermin oftmals zunächst schwächer tendieren würden, sich dann aber stabilisieren und in eine Aufwärtsdynamik umschwenken würden. Werde es diesmal auch so kommen?



Der Bund-Future notiere aktuell bei 175,52 Prozentpunkten. Nachdem der Bund-Future in den letzten Tagen mehrfach beim Versuch den Bereich, um 176,30 Prozentpunkten zu überschreiten gescheitert sei, sei ein Test der Unterstützung bei 175,00 Prozentpunkten erfolgt. Das Ringen um ein weiteres Fiskalpaket in den USA scheine den Bund-Future zu unterstützen, wie der leicht unter den Erwartungen gebliebene ifo-Geschäftsklimaindex. Widerstände würden sich bei 175,86 Prozentpunkten sowie 176,29/30 Prozentpunkten finden. Unterstützungen würden sich bei 175,00 Prozentpunkten gefolgt von 174,60/79 Prozentpunkten lassen.



Die Unsicherheit über das weitere Ausmaß der Corona-Pandemie, die bevorstehenden US-Wahlen aber auch die never ending story Brexit dürften die Kapitalmärkte auch weiterhin belasten. Solange beim DAX die vorherrschende Seitwärtsrange nicht verlassen wird, bleiben die Analysten der Fürst Fugger Privatbank neutral positioniert.





Die Angst vor der zweiten Infektionswelle im Rahmen der weltweiten Corona-Pandemie lähmt die Aktienmärkte, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Der Deutsche Aktienindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe in der vergangenen Handelswoche 263 Punkte oder 2,04% verloren. Der DAX habe bei 12.646 Punkten geschlossen. In der heutigen Eröffnung gehe es an den europäischen Börsen deutlich Richtung Süden. Neben den Neuinfektionsraten seien sicherlich die schlechten Zahlen von SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460) der Grund dafür. Der DAX bleibe damit weiter in seiner Range 12.250 zu 13.314 Punkten gefangen. Nach dem Einbruch heute Morgen sei der Freitagsanstieg nur noch Schall und Rauch. Der DAX notiere aktuell auf dem Niveau des Septembertiefs bei 12.341 Punkten. Gelinge es nicht sich oberhalb der Marke zu positionieren, dürfte sich der Abwärtsdruck nochmals verstärken. Unterstützungen würden sich bei 12.250 Punkten sowie bei 12.133 Punkten (200-Tage-Linie) finden. Auf der Oberseite bedürfe es eines deutlichen Anstiegs über die eng beieinanderliegenden 38/90-Tage-Linien bei 12.884 bzw. 12.809 Punkten.