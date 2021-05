Daran habe auch das gegen Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London Stock Exchange-Symbol: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) (+0,6 %) verhängte Urteil einesniederländischen Bezirksgerichts nichts zu ändern vermocht. Demnach sei der Energiekonzern aufgefordert worden, seine Treibhausgasemissionen schneller zu senken, und zwar um 45% gegenüber 2019 bis zum Jahr 2030. Die eigenen Pläne des Unternehmens hätten 20% innerhalb eines Jahrzehnts bzw. Nullemissionen in weiterer Folge bis 2050 vorgesehen und seien nicht ausreichend, so das Gericht. Neben den Staaten sollten auch Unternehmen Verantwortung in Sachen Klimaschutz übernehmen. Mit einem Ausstoß von 1,65 Mrd. Tonnen CO2-Equivalenten habe Royal Dutch Shell im Jahr 2019 in etwa so viel Emissionen wie Russland verursacht, das hier unter den Volkswirtschaften weltweit Platz 4 eingenommen habe. Die Klage sei von der Umweltschutzorganisation "Milieu Defensie" angeführt worden, der sich mehrere NGOs sowie Privatpersonen angeschlossen hätten. Wenngleich der Teilerfolg dieser Klage - gegen die Royal Dutch Shell wahrscheinlich berufen werde - nur eine von weltweit aktuell 1.800 laufenden Verfahren mit Klimaschutzhintergrund sei, so könne dieses Urteil durchaus eine richtungsweisende Entscheidung von historischer Dimension sein. Neben Royal Dutch Shell könnten auch weitere Mitbewerber aus der Energiebranche in das Visier der Justiz kommen und zu ehrgeizigeren Zielen zur Emissionsreduktion gezwungen werden. Dies hätte in weiterer Folge Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle der Ölförderer.



In den USA hätten - bezogen auf den S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) - die Titel des zyklischen Konsums mit einem aggregierten Plus von 0,93% die Nase vorne gehabt, gefolgt vom Energiesektor (+0,9%). Hier hätten wiederholte Aussagen von Notenbankern die Anleger besänftigt, wonach dieZeit für eine geldpolitische Umkehr noch nicht reif sei. In Übersee würden heute noch das Elektronik-Einzelhandelsunternehmen Best Buy (ISIN: US0865161014, WKN: 873629, Ticker-Symbol: BUY, NYSE-Symbol: BBY) vorbörslich und die beiden Software-Unternehmen Salesforce.com (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) und Autodesk (ISIN: US0527691069, WKN: 869964, Ticker-Symbol: AUD, NASDAQ-Symbol: ADSK) nachbörslich Quartalszahlen berichten.



Die asiatischen Börsen würden heute im Frühhandel uneinheitlich notieren. Während in Japanund Hongkong die Vorzeichen negativ seien, handele die Börse in Festland-China minimal im Plus. Für Europas Börsen würden aktuelle Futures-Indikationen einen Handelsstart mit wenig Veränderung erwarten lassen.



Öl habe sich nach jüngsten Meldungen der Energy Information Administration über rückläufige US-Vorräte leicht fester gezeigt. Dämpfend habe dagegen die Sorge über zusätzliches Angebot gesorgt, das im Falle einer Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran platziert werden dürfte. Gold knüpfe heute Morgen an seine zuletzt gesehene Stärke an. (27.05.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Börsen gingen am gestrigen Mittwoch mehrheitlich mit leichten Abschlägen aus dem Handel, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Auf Sektorebene hätten im STOXX Europe 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) die Finanztitel das Schlusslicht gebildet, welche aggregiert 0,8% verloren hätten. Tagessieger seien die Energietitel mit einem Plus von 0,7% gewesen.