Wien (www.aktiencheck.de) - Während die europäischen und asiatischen Märkte am gestrigen Handelstag noch an Trumps Abbruch der Verhandlungen zum Corona-Hilfspaket nagten und sich im Laufe des Handelstages nicht recht für eine Richtung entscheiden konnten, herrschte in Amerika schon wieder eine positivere Stimmung nachdem bekannt wurde, dass zumindest Teile des Stimuluspakets schon bald beschlossen werden sollen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Darunter befinde sich beispielsweise ein Bail-out-Paket für Airlines, was den angeschlagenen Titeln Aufwind verliehen habe. Dazu signalisiere die FED in ihren gestern veröffentlichten Protokollen des letzten Offenmarktausschusses Bereitschaft, ihren expansiven Kurs auszuweiten. Die Wall Street habe dementsprechend geschlossen höher notiert. Auf die asiatischen Märkte habe der Funke jedoch nicht zur Gänze überspringen können. Die Handelsplätze würden sich heute Morgen gemischt präsentieren, wobei China nach den Feiertagen erst morgen wieder öffne. Für Europa würden die vorbörslichen Indikatoren auf einen etwas festeren Start in den Tag hindeuten.



Der Ölpreis sei leicht unter Druck geraten, da die Rohölvorräte in den USA einen Anstieg verzeichnet hätten. Die Sorte WTI sei somit knapp unter 40 Dollar pro Barrel. Gold habe sich hingegen kaum verändert gezeigt. (08.10.2020/ac/a/m)



