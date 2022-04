Die Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine hätten derweil keine Fortschritte gebracht. Russland habe einen von der Ukraine übermittelten Vorschlag zur Befriedung mit Verweis auf "unannehmbare Elemente" in Bezug auf Donbass und Krim abgelehnt. Der russische Leitindex MOEX habe sich dennoch um 0,9% gefestigt und der in US-Dollar quotierte MICEX sei sogar um 5,6% in die Höhe geschossen, was die Stärke des Rubels zum Ausdruck bringe. Dass dieser angesichts des harten Sanktionsregimes wieder auf Vorkriegsniveau notiere, möge zwar etwas merkwürdig erscheinen, sei aber vor dem Hintergrund der verbesserten Handelsbilanz (hohe Energiepreise, bisher nur verhaltene Sanktionen gegen den Energiesektor und ein starker Rückgang der Importe) zusammen mit den strengen Kapitalverkehrskontrollen durchaus erklärbar. Gestern Abend hätten die EU 27-Staaten mit etwas Verspätung dann doch das fünfte Sanktionspaket gebilligt, welches einen Importstopp etwa für Kohle, Holz und Wodka vorsehe. Ein Embargo auf Öl und Gas sei diesmal noch ausgespart worden.



In den USA sei der Handel mit Blick auf die anstehende Zinswende von Zurückhaltung geprägt gewesen. Neben der Aussicht auf ein möglicherweise rascheres Vorgehen der US-Notenbank FED in puncto Zinsanhebungen habe auch der zur Debatte stehende schnellere Abbau der aufgeblähten Notenbankbilanz keine sonderliche Kauflaune aufkommen lassen. Profitiert hätten davon dagegen die Renditen von 10-jährigen US-Staatsanleihen, welche sich um rund 5 Basispunkte auf 2,65% gefestigt hätten. Letzten Endes hätten es die wichtigsten US-Leitindices dann doch geschafft, in positives Terrain vorzudringen und seien mit leichten Zugewinnen aus dem Handel gegangen.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen mehrheitlich mit Abschlägen zeigen. Die vorbörslichen Indikationen würden für den Handelsstart an Europas Börsen einen freundlichen Auftakt erwarten lassen.



Öl habe sich gestern wenig verändert gezeigt. Zwar habe die Internationale Energieagentur die Ölpreise mit ihrer Ankündigung zur Freigabe strategischer Reserven zuletzt unter Druck gebracht, allerdings reiche die Menge von 120 Millionen Fass, welche die Mitgliedstaaten über die nächsten sechs Monate insgesamt auf den Markt bringen würden, nicht aus, um russisches Öl zu kompensieren. Russland als weltweit drittgrößter Ölproduzent habe im Jahr 2021 ca. 10 Millionen Fass pro Tag (11% der weltweiten Ölproduktion) gefördert, wovon fast die Hälfte exportiert worden sei. Allein nach Europa seien täglich ca. 3 Millionen Fass gegangen. Letztendlich hätten sich die Notierungen nur minimal ermäßigt. Gold notiere heute Morgen knapp unter USD 1.930 je Unze. (08.04.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nach dem schwachen Handel zur Wochenmitte haben die Börsen in Europa am gestrigen Donnerstag mehrheitlich erneut im negativen Terrain geschlossen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Neben den zunächst mäßigen Vorgaben aus Übersee hätten auch Zinserhöhungsfantasien belastet. Wie aus dem veröffentlichten Protokoll der letzten EZB-Sitzung im März hervorgehe, hätten sich mehrere Ratsmitglieder aufgrund der hohen Inflation für baldige Zinsanhebungen ausgesprochen. Die Teuerung sei im März in der Eurozone auf 7,5% geklettert und liege damit weit über der von den Währungshütern angepeilten 2%-Zielmarke. Bevor es mit dem ersten Zinsschritt so weit sei, wolle man noch die Anleihekäufe beenden, was entsprechend den bisherigen Annahmen im Sommer erfolgen solle.