Hannover (www.aktiencheck.de) - Auch in der vergangenen Woche konnte sich an den europäischen Aktienmärkten kein klarer Trend etablieren, so die Analysten der NORD LB.So werde die US-Notenbank am Mittwoch dieser Woche zum letzten Mal in diesem Jahr über die Geldpolitik entscheiden. Nach den überraschend positiv ausgefallenen Arbeitsmarktdaten für November, die am vergangenen Freitag veröffentlicht worden seien, stünden die Zeichen jedoch auf Abwarten. Bereits einen Tag später, am Donnerstag trete die EZB erstmals unter Führung von Christine Lagarde zu ihrer Zinssitzung zusammen. Zwar werde allgemein nicht mit einer Veränderung der Leitzinsen gerechnet, wohl aber würden die Beobachter im Zusammenhang mit der Vorlage neuer Konjunkturprognosen durch die EZB-Volkswirte Hinweise auf das geldpolitische Vorgehen im Jahr 2020 erwarten. Auch ein wenig mehr Aufklärung über Zeitplan und Ausrichtung der geplanten Strategieüberprüfung der Währungshüter würden sich die Marktteilnehmer erhoffen.Am selben Donnerstag, dem 12. Dezember, würden die Briten ein neues Parlament wählen - ein für die Brexit-Pläne von Premierminister Johnson entscheidendes Datum. Nach den bisher vorliegenden Umfragen dürfte die Position Johnsons durch die Wahlen gestärkt werden. Schließlich würden am Dienstag die Daten des ZEW-Konjunkturbarometers für Dezember bekannt gegeben. Sie könnten zeigen, ob nach den schwachen Zahlen zur Auftragsentwicklung und der Produktion der deutschen Industrie, die in der Vorwoche gemeldet worden seien, Aussicht auf Besserung bestehe. Die zeitliche Häufung von Ereignissen mit potenziell stark marktbeeinflussenden Auswirkungen lasse einen Anstieg der Volatilität an den Aktienbörsen erwarten. (09.12.2019/ac/a/m)