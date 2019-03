Zur Wochenmitte habe außerdem die Nachricht über weiterhin stockende Handelsgespräche zwischen den USA und China für Ernüchterung an den Börsen gesorgt. Auch Signale der US-Notenbank Federal Reserve, den Leitzins in diesem Jahr nicht mehr anzuheben, hätten keine positiven Impulse mehr liefern können.



Sämtliche Aktienmärkte seien mit Gewinnen in die Handelswoche gestartet, hätten diese zur Wochenmitte jedoch wieder abgeben müssen. Während die Börsen in den USA und Japan die Woche schließlich mit einem Plus beendet hätten, hätten die europäischen Märkte die Verluste nicht wieder ausgleichen können. Der US-Leitindex S&P 500 und der japanische Nikkei 225-Index hätten per Freitagnachmittag Gewinne von 1,2 und 0,8 Prozent verbucht. Der europäische EURO STOXX 50-Index und der DAX hätten auf Wochensicht jedoch 1,7 und 2,0 Prozent einbüßen müssen. Insgesamt hätten die globalen Aktienmärkte gemessen am MSCI World-Index einen Wertzuwachs von 0,9 Prozent verzeichnet.



Die Geschworenen-Jury des zuständigen Gerichts in San Francisco habe am Dienstag einstimmig befunden, dass der Unkrautvernichter "Roundup" der Bayer-Tochter Monsanto ein wesentlicher Faktor für die Krebserkrankung des Klägers gewesen sei. Die Aktie des Bayer-Konzerns sei daraufhin am Mittwoch zeitweise um über 13 Prozent eingebrochen. Das habe auch den DAX stark belastet. Der Prozess gehe nun vor derselben Jury in eine zweite Phase, in der geprüft werde, ob Monsanto die Risiken, die sich aus der Nutzung von Glyphosat ergeben würden, verschwiegen habe. Danach bemesse sich die Höhe der Schadensersatzzahlungen, die Bayer leisten müsse. Der Ausgang des Prozesses sei für Bayer enorm wichtig, weil er als Musterfall für rund 11.200 weitere glyphosatbezogene Klagen dienen könnte.



Nach monatelangen Spekulationen über eine mögliche Fusion der Deutschen Bank und der Commerzbank hätten die beiden Geldhäuser am vergangenen Sonntag die Aufnahme von Gesprächen angekündigt. Zugleich hätten sie jedoch betont, dass ein Zusammenschluss noch nicht beschlossen sei. Erst in vier bis sechs Wochen solle entschieden werden, ob eine Fusion stattfinden werde. Die Gewerkschaft ver.di habe derweil Bedenken geäußert, der Zusammenschluss beider Banken könnte mit dem Verlust von bis zu 30.000 Arbeitsplätzen einhergehen. Auf Wochensicht hätten die Aktien der Commerzbank und der Deutschen Bank 2,2 beziehungsweise 5,5 Prozent an Wert verloren. (Ausgabe vom 22.03.2019) (25.03.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung an den internationalen Börsen war bereits zu Wochenbeginn angespannt, so die Experten von Union Investment.Da der geplante Termin für den Brexit immer näher gerückt sei, hätten die Anleger erwartungsvoll nach Großbritannien geblickt. Dort habe Parlamentspräsident John Bercrow am Montag die dritte Abstimmung über den Scheidungsvertrag zwischen Großbritannien und der Europäischen Union (EU) gestoppt. Er habe sich dabei auf eine Regelung aus dem 17. Jahrhundert berufen, die es verbiete, innerhalb einer Sitzungsperiode über zwei identische Anträge abzustimmen. Premierministerin Theresa May habe die EU daraufhin um eine Verlängerung der Austrittsfrist bis zum 30. Juni gebeten.