PUMA (ISIN DE0006969603/ WKN 696960) habe nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine beschlossen, seine Geschäfte in Russland zu schließen. Die Lieferungen an die 100 Geschäfte, die das Unternehmen in Russland betreibe, seien bereits zuvor gestoppt worden und nun sei der gesamte Betrieb dieser Geschäfte eingestellt worden.



Volkswagen-Vorzugsaktie (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) habe bekannt gegeben, dass das Unternehmen Wolfsburg als Standort für seine neue, 2 Milliarden Euro teure EV-Fabrik ausgewählt habe. Der neue Standort werde für die Produktion der Trinity-Limousine zuständig sein, die voraussichtlich 2026 auf den Markt kommen werde. Das Werk werde eine Produktionskapazität von 250 Tausend Fahrzeugen pro Jahr haben.



RWE (ISIN DE0007037129/ WKN 703712) habe zusammen mit der niederländischen Gasunie eine Absichtserklärung mit der KfW zum Bau eines LNG-Terminals in Brunsbüttel mit einer jährlichen Kapazität von 8 Mrd. m3 unterzeichnet. RWE werde einen Anteil von 10% an dem Projekt halten.



LEONI (ISIN DE0005408884/ WKN 540888) habe angekündigt, eine Task Force einzurichten, die nach Wegen aus der durch den Konflikt in der Ukraine verursachten Krise suchen solle. Die Zulieferer der großen deutschen Automobilhersteller hätten wegen des Krieges zwei Fabriken im Land schließen müssen. Die Aktien seien heute 12,5% niedriger gehandelt worden.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte starteten die neue Woche mit Kursverlusten, die durch den Anstieg der Ölpreise und die anhaltenden Kämpfe in der Ukraine verursacht wurden, so die Experten von XTB.Die europäischen Aktienmärkte hätten sich von den Tagestiefs erholt, würden aber weiterhin weit unter den Schlusskursen der vergangenen Woche notieren. Da der Wirtschaftskalender für heute leer sei, werde erwartet, dass Schlagzeilen die Stimmung bestimmen würden.Die europäischen Indices seien zu Beginn der neuen Handelswoche mit großen bärischen Kurslücken abgestürzt und hätten ihre Abwärtsbewegung fortgesetzt. Im Falle des DE30 sei der Rückgang am 78,6%-Retracement des im November 2020 gestarteten Aufwärtsimpulses (im Bereich von 12.400 Punkten) gestoppt worden. Der Index habe begonnen, seine Verluste wieder aufzuholen, notiere aber weiterhin über 3% unter dem Schlusskurs der letzten Woche. Sollte sich die Erholung fortsetzen, würde die Preiszone um 13.150 Punkte ein zu beachtender Widerstand sein. Der Wirtschaftskalender sei heute leer, sodass Händler auf Schlagzeilen als potenzielle Volatilitätsauslöser achten sollten. Es werde erwartet, dass die dritte Runde der Russland-Ukraine-Gespräche heute stattfinde, aber es werde kein größerer Durchbruch erwartet.