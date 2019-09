UNTERNEHMENSNACHRICHTEN



Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) gehöre in den ersten Stunden der Sitzung am Dienstag zu den DAX-Titeln mit der besten Wertentwicklung. Das Unternehmen habe eine strategische Partnerschaft mit SoftBank unterzeichnet. Die zwei Unternehmen würden weiterhin gemeinsam globale Wachstumschancen wahrnehmen und Synergien aus ihrer Zusammenarbeit nutzen. Darüber hinaus werde SoftBank Wirecard bei der geplanten Expansion nach Japan und Südkorea unterstützen.



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) notiere heute ebenfalls höher. Grund dafür scheine die Aufwertung seitens Goldman Sachs zu sein. Die US-Investmentank habe die Empfehlung für die Aktie von "neutral" auf "kaufen" angehoben. Das neue Kursziel sei auf 53 EUR (zuvor 48 EUR) festgelegt worden, was eine Steigerung von mehr als 30% gegenüber dem gestrigen Schlusskurs bedeute.



Die Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) sei heute das DAX-Mitglied mit der schlechtesten Performance. Das Unternehmen sinke zusammen mit anderen Logistikaktien, nachdem FedEx ((ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, NYSE Ticker-Symbol: FDX) die Gewinnaussichten für das Geschäftsjahr 2020 gesenkt habe. Die Sprecherin der Deutschen Post habe erklärt, das Unternehmen sehe keine Veränderungen bei den Volumentrends in seinem Geschäft. Diese Aussage habe jedoch nicht ausgereicht, um die Nerven der Anleger zu beruhigen. (18.09.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Europäische Anleger haben am Dienstag den Handel in optimistischer Stimmung begonnen: Bis auf wenige Ausnahmen Russland und Portugal) sind an den europäischen Aktienmärkten Gewinne zu verzeichnen, so die Experten von XTB.Auf der anderen Seite würden schwedische, italienische und niederländische Large-Cap-Indices die größten Zuwächse verzeichnen.