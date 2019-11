Der deutsche Leitindex habe sich über Nacht nach einer weiteren optimistischen Nachricht zum Handelsstreit zwischen den USA und China erholt. Der DE30 habe die obere Grenze des Konsolidierungsbereichs bei 13.300 Punkten getestet, diese aber nicht überwinden können - damit bleibe die Seitwärtsbewegung intakt. Danach habe sich der Kurs zur Mitte der genannten Handelsspanne (13.220 Punkte) zurückgezogen. Der anfängliche Rückgang unter diese Hürde sei durch die 50-Stunden-Linie gestoppt worden, nach einem wiederholten Versuch rücke jedoch die 200-Stunden-Linie (13.200 Punkte) in den Fokus. Die Käufer würden versuchen, den DE30 über dieser technischen Hürde zu halten.



Bloomberg habe am Montag berichtet, dass Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) daran interessiert sei, 8% der Anteile am Windkraftanlagenhersteller Siemens Gamesa Renewable Energy (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8) von Iberdrola (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, Nasdaq OTC-Symbol: IBDSF) zu erwerben, um das Portfolio an erneuerbaren Energien zu stärken. Der deutsche Mischkonzern solle bereit sein, eine Prämie auf den Marktwert der Beteiligung zu zahlen. Im Falle eines Deals würde Siemens 67% der Anteile an Siemens Gamesa Renewable Energy halten. Keines der drei Unternehmen habe bisher Stellung zu den Nachrichten genommen. Die Aktie von Siemens Gamesa sei gestern um 8,5% gestiegen, während Siemens einen Anstieg von 1,4% aufgewiesen habe.



Wintershall, eine Tochtergesellschaft der BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF), habe bekannt gegeben, dass sie einen Ölfund in der Norwegischen See gemacht habe. Die Entdeckung solle jedoch weniger als 1 Mio. Kubikmeter Öl umfassen. Das Unternehmen habe gesagt, dass es unrentabel sein könnte, aus diesem Feld Rohöl zu gewinnen.



Berenberg habe der Aktie von Linde (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) eine "Kaufempfehlung" gegeben und das Kursziel auf 210 EUR festgelegt, was einem Anstieg von 13% gegenüber dem gestrigen Schlusskurs entspreche. (26.11.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zu Beginn der europäischen Sitzung am Dienstag ist die Stimmung nicht mehr so optimistisch wie gestern, so die Experten von XTB.Die Mehrheit der großen Aktienindices aus Europa notiere tiefer, wobei Aktien aus Russland und Belgien am stärksten betroffen seien. Reiseveranstalter würden sich am schlechtesten entwickeln, während die Immobilienbranche standhaft bleibe.