An der Coronavirus-Front habe Spanien weitere 11.193 Neuinfektionen gemeldet, womit sich die Gesamtzahl des Landes auf 314.360 belaufe. Es werde erwartet, dass Spanien am Freitag gezielte Lockdowns an Orten ankündige, an denen sich das Virus rasch ausbreite, sowie erneute Bewegungseinschränkungen. Frankreich schließe weiterhin Schulen, da das Land von einer zweiten Infektionswelle heimgesucht werde.



Die Verbraucherpreise in der Eurozone seien im August 2020 um 0,2% im Jahresvergleich zurückgegangen, der erste Rückgang seit Mai 2016. Die Bauproduktion in der Eurozone sei im Juli 2020 um 3,8% im Jahresvergleich geschrumpft, nachdem sie im Juni um 4,8% nach unten revidiert worden sei und der Bausektor aufgrund der Coronavirus-Pandemie bereits den sechsten Monat in Folge geschrumpft sei.



Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) habe angekündigt, dass es die Geschäftsaktivitäten in Lateinamerika von dem spanischen Lieferservice Glovo übernehmen werde. Wie das deutsche Unternehmen heute mitgeteilt habe, zahle es bis zu 230 Millionen Euro für die Übernahme von acht Märkten, einschließlich eines leistungsabhängigen Earn-Out von 60 Millionen Euro. (17.09.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Indices werden heute tiefer gehandelt, da sich die allgemeine Risikostimmung verschlechterte, nachdem die US-Politiker eine langsamere Erholung von der Coronavirus-Pandemie prognostizierten und signalisierten, dass die Zinsen bis 2023 nahe 0% bleiben würden, so die Experten von XTB.In der Zwischenzeit habe die Bank von Japan die Geldpolitik unverändert belassen und ihre Ansicht über die Wirtschaft verbessert, habe jedoch davor gewarnt, dass sie sich aufgrund der Pandemie weiterhin in einer ernsten Lage befinde. Auch die Bank of England habe die Zinsen und ihr QE-Programm wie erwartet unverändert gelassen. Der Ausschuss beabsichtige nicht, die Geldpolitik zu straffen, solange es keine eindeutigen Beweise dafür gebe, dass bei der Beseitigung von Kapazitätsreserven und der nachhaltigen Erreichung des Inflationsziels von 2% erhebliche Fortschritte erzielt würden.