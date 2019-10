Swiss, die Tochtergesellschaft der Deutschen Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF), habe alle ihre Airbus A220-Jets aus dem Verkehr gezogen, nachdem ein "schweres" Triebwerksproblem gestern zu einer Zwangslandung geführt habe. Einige Flugzeuge seien bereits wieder in Betrieb genommen worden, als die Inspektion keine größeren Probleme ergeben habe. Der volle Betrieb werde voraussichtlich am Donnerstag wieder aufgenommen. Die Fluggesellschaft habe am Dienstag rund 100 Flüge stornieren müssen.



Wacker Chemie (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) habe gestern eine Senkung seiner Prognosen für 2019 angekündigt. Das Unternehmen erwarte nun für das Gesamtjahr einen Rückgang des EBITDA um 30%, während es zuvor einen Rückgang im Bereich von 10% bis 20% erwartet habe. Für dieses Jahr werde ein stagnierendes Umsatzwachstum erwartet, während der freie Cash-Flow "deutlich positiv", aber niedriger als vor einem Jahr sein sollte. Am Mittwoch sei die Wacker Chemie die schwächste Aktie im deutschen Small-Cap-Index.



Die Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) habe eine Herabstufung durch die Commerzbank erhalten. Die Empfehlung für die Versicherungsgesellschaft sei von "halten" auf "kaufen" angehoben worden. Das Kursziel sei auf 265 EUR festgelegt worden, was einer Steigerung von 7,7% gegenüber dem gestrigen Schlusskurs entspreche.



Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) sei heute nach einer Herabstufung durch die Société Générale tiefer gehandelt worden. Die Empfehlung für die Aktie sei von "halten" auf "verkaufen" gesenkt worden. Das Kursziel sei auf 15,50 EUR festgelegt worden, was einen Rückgang von fast 9% gegenüber dem gestrigen Schlusskurs bedeute.



Auch HUGO BOSS (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) habe eine Herabstufung erhalten. Die Empfehlung für die Aktie sei durch die LBBW von "kaufen" auf "halten" gesenkt worden. Das Kursziel sei auf 40 EUR festgelegt worden und habe damit rund 8% über dem gestrigen Schlusskurs gelegen. (16.10.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die wichtigsten europäischen Aktienindizes erlebten am Mittwoch eine gemischte Eröffnung, so die Experten von XTB.Die meisten seien jedoch nach der ersten halben Handelsstunde unter ihre gestrigen Schlusskurse zurückgerutscht. Aktien aus Belgien und Spanien hätten sich am schlechtesten entwickelt, während sich der britische FTSE 100 (ISIN: GB0001383545, WKN: 969378) gerade so über Wasser gehalten habe. Einzelhändler und Finanzdienstleister würden zu den schwächsten Branchengruppen gehören.Der deutsche Leitindex habe am Dienstag das Hoch von Anfang Juli durchbrochen und ein neues Jahreshoch ausgebildet. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe sich zwar zurückgezogen, bleibe aber immer noch nahe des genannten Hochs. Bei weiterem Optimismus könnten die 12.825 Punkte in den Fokus rücken - ein lokaler Höhepunkt von Juli/August 2018. Da bei der letzten Korrektur die Marke von 12.000 Punkten nicht nachhaltig unterschritten worden sei, habe eine Trendwende abgewendet werden können. Technisch gesehen schienen die Bullen also einen Vorteil zu haben. Da die makroökonomischen Daten aus Deutschland jedoch schlecht seien, könnten die Anleger sensibel auf negative Schlagzeilen zum Handelsstreit oder zum Brexit reagieren. In solch einem Szenario sollte die Unterstützung bei 12.450 Punkten berücksichtigt werden.