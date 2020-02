Unternehmensnachrichten



Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) habe die Ergebnisse für das 4. Quartal 2019 bekannt gegeben. Das Technologieunternehmen habe einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,17 EUR gemeldet, was über der durchschnittlichen Schätzung von 0,15 EUR liege. Der Umsatz in Höhe von 1,92 Mrd. EUR habe um 7,1% im Quartalsvergleich niedriger gelegen, habe jedoch den Erwartungen entsprochen. Das Segmentgesamtergebnis von 297 Mio. EUR sei mehr als 20% höher als erwartet gewesen, während die gesamte Segmentmarge 15,5% (erwartet 13,3%) erreicht habe. Das Unternehmen habe für das am 30. September endende Geschäftsjahr 2020 weiterhin mit einer Umsatzsteigerung von 3% bis 7% gerechnet. Die Übernahme von Cypress Semiconductor werde bis zum Ende des laufenden oder zu Beginn des nächsten Quartals erwartet. Die Aktie steige heute stark an und werde zusätzlich durch die gute Stimmung gegenüber dem Technologiesektor angekurbelt.



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) und PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) würden heute besonders beobachtet, nachdem Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) davor gewarnt habe, dass der Ausbruch des Coronavirus wahrscheinlich erhebliche Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit in China haben werde. adidas und PUMA hätten den Tag mit einem Minus gestartet, hätten sich aber wieder erholen können.



Analystenreaktionen



- MTU Aero Engines (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) sei bei JPMorgan auf "neutral" herabgestuft worden (Kursziel: 265 EUR).

- Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) werde bei der Berenberg Bank auf "verkaufen" herabgestuft (Kursziel: 32 EUR).

- BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) sei beim Bankhaus Metzler auf "halten" heraufgestuft worden (Kursziel: 59 EUR). (05.02.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Europäische Aktien können dank eines Berichts über einen Durchbruch bei Coronavirus-Medikamenten weiter steigen, so die Analysten von XTB.Technologie-, Bergbau- und Automobil-Werte würden in Europa die Gewinne anführen. Aktien aus den Niederlanden, Belgien und Russland würden outperformen.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) steige nach einem Ausbruch über die obere Grenze der lokalen Overbalance-Struktur weiter an. Der Index könne heute dank der Nachrichten über die angebliche Entdeckung einer wirksamen Coronavirus-Behandlung deutlich aufwerten. Der Bereich zwischen 13.378 und 13.392 Punkten sei überwunden und der Höchststand von Anfang Januar (13.435 Punkte) getestet worden. Der heutige Aufwärtstrend sei sehr steil, daher sollten Händler vorsichtig sein. Bei einem Pullback könnte die erwähnte Zone als Unterstützung dienen. Wenn diese jedoch nicht halten sollte, könnten die Bären die 13.275 Punkte angreifen.