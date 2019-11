Beim deutschen Leitindex DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) könnte sich im 4-Stundenchart eine potenzielle Schulter-Kopf-Schulter-Formation abzeichnen. Sobald der DE30 unter die Marke von 13.140 Punkten falle, könnte man mit einem tieferen Pullback rechnen, zumindest in Richtung des 23,6% Fibo-Niveaus der jüngsten Rally. Weitere Fibo-Retracements könnten dann als übergeordnete Unterstützungen dienen. Wenn die Bullen jedoch den Kopf der SKS-Formation überwinden könnten, würde dies das bärische Szenario negieren und mit einer Fortsetzung des Trends einhergehen (Quelle: xStation 5).



Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) wolle bis Ende 2022 durch den Abbau von Arbeitsplätzen bis zu 1 Mrd. EUR einsparen. Darüber hinaus plane das Unternehmen bis 2022 die Einführung von mehr als 20 Hybrid-Fahrzeugen.



Henkel (ISIN DE0006048432/ WKN 604843, Vz.) habe im dritten Quartal ein bereinigtes EBIT von 850 Mio. EUR erzielt und sei damit hinter den Erwartungen von 857 Mio. EUR zurückgeblieben. Auch der Umsatz habe mit 5,08 Mrd. EUR die Erwartungen (5,11 Mrd. EUR) verfehlt. Das Unternehmen habe seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2019 bestätigt.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Europäische Aktien waren zum Handelsbeginn am Donnerstag bärisch eingestellt, nachdem die heutige Asien-Sitzung gemischt war, so die Experten von XTB.Verantwortlich für die schwache Performance seien u.a. die neuesten Enthüllungen an der Handelsfront: Berichten zufolge sei China nicht bereit, eine bestimmte Anzahl von landwirtschaftlichen Käufen aus den USA in den Text des Phase-1-Handelsabkommens aufzunehmen. Darüber hinaus hätten die heutigen Daten aus China enttäuscht, da die Auswirkungen des Zollstreits sowie die schleppende Inlandsnachfrage belasten würden.