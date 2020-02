Der DE30 setze heute seine Rallye fort und habe im heutigen frühen Handel die Marke von 13.600 Punkten getestet, die Gewinne allerdings nicht halten können. Der Kurs kehre zurück in Richtung der Unterstützungszone bei 13.540 Punkten. Man beachte, dass in diesem Bereich auch die untere Grenze der lokalen Overbalance-Struktur zu finden sei. Ein Durchbruch könnte eine tiefere Korrektur einleiten. In solch einem Szenario wäre bei 13.375 Punkten die erste große Unterstützung zu finden. Bei einer Erholung könnten die Bullen versuchen, ein neues Allzeithoch auszubilden.



Infineon (IFX.DE) (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF), Continental (CON.DE) (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) und die deutschen Automobilhersteller könnten von der höheren Risikobereitschaft profitieren. China überlege angeblich, ob es die Zölle auf US-Waren im Wert von 75 Mrd. USD kürzen solle.



Die Deutsche Bank (DBK.DE) (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) sei heute der größte Outperformer im DE30, nachdem die US Capital Group eine bedeutende Beteiligung an dem Unternehmen bekannt gegeben habe. Die in Los Angeles ansässige Fondsgesellschaft habe mitgeteilt, dass sie 3,1% der Anteile an der Deutschen Bank halte. Der Wert der Beteiligung betrage über 500 Mio. EUR.



Die Allianz (ALV.DE) (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) befinde sich in Gesprächen mit der Deutschen Börse (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF), da der Versicherer nur an Halb- und Jahresberichten festhalten wolle. Die Entscheidung solle mit der Umstellung auf neue Rechnungslegungsstandards verbunden sein. Die Deutsche Börse verlange die Veröffentlichung von Quartalsberichten, andernfalls bestehe das Risiko, dass die Aktie aus den Indices ausscheide.



Airbus (AIR.DE) (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) werde die Situation seiner Zulieferer überwachen, die auch Teile an Boeing liefern würden. Der europäische Flugzeughersteller sei besorgt über die Auswirkungen des Flugverbots der 737 MAX auf seine eigene Lieferkette. (06.02.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Ankündigung Chinas, die Zölle auf einige US-Importe zu halbieren, sorgt an den globalen Märkten für Optimismus, berichten die Experten von XTB.Die europäischen Aktien könnten nach den heutigen Anstiegen in Asien ihre Gewinne ausbauen. Aktien aus Österreich und Belgien würden outperformen. Der polnische WIG 20 stelle eine Ausnahme dar, da dieser leicht in der Verlustzone notiere.Der EU-Handelskommissar Phil Hogan werde heute zum zweiten Mal in weniger als einem Monat nach Washington reisen - ein Treffen mit dem US-Handelsbeauftragten sei geplant. Die beiden würden wahrscheinlich über den Handel zwischen den USA und der EU sprechen und die jüngsten Zolldrohungen erörtern. Darüber hinaus könnten einige Gespräche über den Besuch der Eu-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Washington geführt werden. Von der Leyen habe Anfang des Jahres in Davos einem Treffen mit Donald Trump in Washington zugestimmt.