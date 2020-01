Brüssel (www.aktiencheck.de) - "Vom ersten Treffen der Europäischen Zentralbank (EZB) im neuen Jahrzehnt am 23. Januar erwarten die Investoren, dass es die zukünftige Tonalität bestimmen wird", sagt Shamik Dhar, Chefökonom bei BNY Mellon Investment Management.Europa sei letztes Jahr gerade noch an einer durch die Industrie herbeigeführten Rezession vorbeigeschlittert - und das, obwohl die europäischen Finanzmärkte ähnlich wie in den USA ein starkes Jahr verzeichnet hätten. Vor dem Hintergrund eines langsamen, aber stabilen Wirtschaftswachstums hätten europäische Aktien das Potenzial weiter zu steigen. Und die Experten würden davon ausgehen, dass die EZB bereit sei, die europäische Wirtschaft vor einem drastischen Einbruch zu schützen und ein freundliches Umfeld für Aktienanleger zu schaffen.Die Erwartungen, dass die EZB ihr Programm der lockeren Geldpolitik aufrechterhalten werde, seien weitgehend in die Kurse eingepreist. Falls dies von der EZB in der morgigen Sitzung bestätigt werde, dann würden die Experten nur geringe Marktbewegungen erwarten. Wenn die EZB weiterhin über die europäischen Märkte aufmerksam wache, dann könnten auf längere Sicht auch europäische Unternehmensanleihen eine attraktive Anlageoption mit einem geringeren Risiko darstellen als im Jahr 2019. (22.01.2020/ac/a/m)