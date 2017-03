Bild: Der Europäische Aktienmarkt hat trotz politischer Unruhen Auftrieb. Bildquelle: William Potter - 513688933 / Shutterstock.com

Tabelle: Für den Kauf einer Aktie sind keine großen Voraussetzungen, aber Wissen und Recherche erforderlich. Es sollte zumindest schon vor dem Kauf klar sein, welche Risiken der Anleger bereit ist einzugehen.

Nebenwerte interessant

Was sind Nebenwerte?



Die Bezeichnung "Nebenwert" bezieht sich auf börsennotierte Firmen, die keine Großunternehmen sind. Diese Konzerne werden dementsprechend meist weniger beachtet. Das Besondere an diesen Aktien ist, dass die Rendite oftmals höher ist als bei anderen Aktien. Gründe dafür und was man beachten sollte:



diese Unternehmen haben noch enormes Wachstumspotential

nicht unwichtig ist der Hintergrund des Unternehmens, dieser sollte gefallen und solide sein, um als investitionswürdig zu gelten



Wie sieht die Zukunft auf dem europäischen Aktienmarkt aus?



Die Europäische Zentralbank ist zunächst zuversichtlich, was die Zukunft der europäischen Wirtschaft angeht. Die EZB stützt die europäische Wirtschaft weiter mit billigem Geld. Der Informationsdienstleister Bloomberg hat Prognosen für das Jahr 2017 von acht verschiedenen

Banken zusammengetragen. Diese sagen voraus, dass das Wachstum noch weiter anhalten wird.



Infografik: Auch laut EU-Kommission soll das wirtschaftliche Wachstum in Europa weiter anhalten. Der Aktienmarkt 2016 kannte aber nicht nur Gewinner, sondern auch Verlierer. Infografikquelle: eigene Darstellung



Was könnte die Entwicklung auf dem europäischen Aktienmarkt bremsen?



Zwar wurde ein Sieg des europakritischen Geert Wilders bei den niederländischen Wahlen noch verhindert, allerdings steht die entscheidende Wahl in Frankreich noch bevor. Ein Sieg der rechtspopulistischen Marie Le Pen und ihrer Partei, der Front National, könnte dramatische Folgen für die Euro-Zone haben und den Optimismus von Investoren ausbremsen. Die Furcht davor mag übertrieben sein, denn letztendlich hatten weder der Brexit in Großbritannien noch die Wahl eines Donald Trumps zum Präsidenten der Vereinigten Staaten massiven Einfluss auf die steigenden Börsenkurse. Letztendlich werden nicht notwendigerweise Politik und Länder, sondern die Leistungen individueller Unternehmen beobachtet.



Frankreich im Aufwind trotz Le Pen



Trotz der etwas düsteren politischen Aussichten hat sich die wirtschaftliche Situation in Frankreich deutlich verbessert. Das Land bleibt die zweitgrößte Wirtschaftskraft in der Gemeinschaftswährung innerhalb der EU nach Deutschland. CAC 40, der französische Leitindex, konnte sich 2016 um sechs Prozent steigern, was vor allem an einem Wirtschaftsschub in der zweiten Hälfte des Jahres lag.



Dänemark hat viel Potential



Zwar haben sich die Dänen im Jahr 2000 gegen den Euro entschieden, allerdings hat dieses Referendum momentan keine negativen Auswirkungen auf die Wirtschaftslage. Der dänische Leitindex OMX Copenhagen 20 verzeichnete Ende 2016 zwar ein Minus von 11 Prozent, dem Aktienmarkt ging es mit einem Plus von 44 Prozent über die letzten drei Jahre insgesamt jedoch besser. Vor allem Hersteller von Windkraftanlagen und Großreedereien sind für diesen wirtschaftlichen Boom verantwortlich.



Italienischer Markt weiterhin riskant



Neben der Bankenkrise machen Italien unter anderem auch strukturelle Probleme zu schaffen, die den Leitindex MIB innerhalb von drei Jahren nur um 3,5 Prozent steigen ließ. Wachstumsmöglichkeiten gibt es dennoch und dementsprechend vielversprechende aktiv gemanagte Fonds und ETF-Indexfonds. Diese sind aber mit Vorsicht zu genießen. (30.03.2017/ac/a/m)