Die Trennlinie zwischen Growth- und Value-Titeln lasse sich jedoch schwer bestimmen, da sie sich im Laufe der Zeit verschiebe. Es sei fraglich, ob die Pharmabranche jetzt als Value-Sektor angesehen werden sollte, nachdem sie so lange hinter dem Markt zurückgeblieben sei - oder ob der Sektor aufgrund signifikanter Herausforderungen nur eine Tieferbewertung erlebt habe. "Viele Unternehmen in diesem Bereich sehen sich mit der Konkurrenz durch Generika und Biosimilars, großem Preis- und Innovationsdruck konfrontiert. Auch die Telekommunikationsbranche leidet unter einer harten und übermäßigen Regulierung und einem hohen Investitionsbedarf bei gleichzeitig kontinuierlichem Rückgang der Einnahmen", so Gallagher.



Die relativen Gewinnkorrekturen in den Sektoren Telekommunikation, Energie und Pharma seien nicht gerade überzeugend: Die Trends der Korrekturen lägen entweder unter dem Mittelwert oder nur leicht darüber. Außerdem stelle sich die Frage, ob sich Pharma-, Telekommunikations- und Versorgungsaktien - wie von Morgan Stanley impliziert - über- oder unterdurchschnittlich entwickeln würden, wenn die Zinserwartungen steigen würden. "Das soll nicht heißen, dass es in diesen Sektoren nicht einzelne Aktien gibt, die attraktiv sind. Unserer Meinung nach sind diese Top-down-Argumente aber häufig zu simpel und funktionieren nicht, solange sich die zugrunde liegenden Fundamentaldaten nicht ändern", so Gallagher.



Eine Marktrotation aufgrund einer Veränderung der fundamentalen Konjunkturdaten müsste Gallagher zufolge ernsthafter in Erwägung gezogen werden, ebenso wie eine Veränderung der Richtung der Wirtschaft oder ein Abschwung im Muster der relativen Gewinnkorrekturen. In diesem Zusammenhang könnten bestimmte Sektoren - oder bestimmte Aktien - attraktiver als andere scheinen.



Die Indikatoren zu den Kreditimpulsen in Europa sowie der Citi Economic Suprise Index würden derzeit beide aufwärts deuten, nachdem sie in den letzten Monaten nach unten gezeigt hätten. "Dies scheint auf eine Beschleunigung der Wirtschaftsaktivität hinzudeuten, sodass die nächste Überraschung zu den Konsenserwartungen positiv ausfallen könnte", so der Experte.



"Sowohl bei den relevanten Wirtschaftsindikatoren als auch aus den Berichten der Unternehmen, in die wir investieren, fällt es schwer, Belege für eine signifikante Veränderung der Konjunkturdaten zu erkennen. Unserer Meinung nach haben einige Kommentatoren die Verlangsamung der Wachstumsrate von einem weit überdurchschnittlichen Niveau auf ein 'passables' Wachstumstempo überinterpretiert und die falschen Schlussfolgerungen gezogen", sage Gallagher. Betrachte man die beiden potenziellen Erklärungen für eine Marktrotation, sei keine davon überzeugend. "Deshalb glauben wir nicht, dass die jüngste Rotation Bestand hat, sondern gehen davon aus, dass die aktienspezifischen Fundamentaldaten nach wie vor entscheidend sind", fahre Gallagher fort.



Ein Risiko, dass jedoch auch künftig im Auge behalten werden müsse, seien die wirtschaftlichen Folgen eines möglicherweise eskalierenden Handelskrieges. "Obwohl die bisher verhängten Zölle unserer Meinung nach keine größeren Auswirkungen haben dürften, könnte eine Fortsetzung und Eskalation jedoch sehr wohl Erst- und Zweitrundeneffekte in Form einer Verschlechterung des Geschäftsklimas und geringerer Investitionen nach sich ziehen", so der Experte. (08.08.2018/ac/a/m)







