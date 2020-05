Unsere Kollegen in China stellen allerdings eine Veränderung in einem Großteil des Tagesablaufs der Bevölkerung fest, so die Experten von UBS Asset Management. Die Fahrgastzahlen im öffentlichen Nahverkehr seien weit unter dem Niveau vor dem Ausbruch geblieben, und viele würden es vorziehen, mit dem Auto zur Arbeit zu fahren. Tatsächlich hätten die Verkehrsstaus in den Städten fast wieder das Niveau von vor dem Ausbruch der Pandemie erreicht. Doch die Länge dieser Spitzenverkehrszeiten sei zurückgegangen, da sich die Menschen dafür entscheiden würden, nach der Arbeit aus den Stadtzentren nach Hause zurückzukehren, anstatt aus Freizeitgründen draußen zu bleiben.



Der etwa zweimonatige Wiedereröffnungsprozess Chinas biete einige Anhaltspunkte dafür, was Europa und die USA erwarten könnten. Zum Beispiel, dass es wahrscheinlich eine sehr zögerliche und allmähliche Erholung in den entwickelten Volkswirtschaften geben werde. Nur, weil ein Betrieb wiedereröffnet worden sei, bedeute dies nicht, dass die Verbraucher in Scharen dorthin strömen würden, wenn sie sich generell von überfüllten Orten fernhalten möchten. Eine damit zusammenhängende und logische Schlussfolgerung sei, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen wieder halbwegs zu einem normalen Alltag zurückkehren würden, umso größer sei, je sicherer sie sich fühlen würden, sei es aufgrund eines geringen Fallzahlenwachstums in der unmittelbaren Umgebung oder aufgrund des Vertrauens in die öffentliche Gesundheitsinfrastruktur.



Es gebe natürlich Gründe, eine weniger erfolgreiche Rückkehr zur Normalität in den entwickelten Volkswirtschaften zu erwarten, als die Erfahrungen Chinas zeigen würden. Die USA und Europa hätten viel schwerwiegendere Ausbrüche und längere Hochebenen des Wachstums neuer Fälle erlebt, bevor sie zurückgegangen seien. Die Arbeitslosenquoten, insbesondere in den USA, würden im Vergleich zu denen Chinas in die Höhe schießen.



Die obigen Ausführungen legen nahe, dass bei Risikoanlagen Vorsicht geboten ist, da die globalen Aktienmärkte eine schnellere Erholung mit größerer Sicherheit einzupreisen scheinen, als dies angesichts der Erfahrungen Chinas und der Unterschiede zu westlichen Volkswirtschaften wahrscheinlich ist, so die Experten von UBS Asset Management. Der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) sei für 2020 nur um etwa 10 Prozent gefallen, was angesichts des starken Rückgangs der Wachstumsaussichten und der hohen Bewertungen zu Beginn des Jahres recht bemerkenswert sei. Die Experten von UBS Asset Management hätten großen Respekt vor der Kraft einer koordinierten Geld- und Fiskalpolitik, die eine Brücke über einen Weg schlage, der für die entwickelten Volkswirtschaften holprig sein werde.



Die Experten von UBS Asset Management würden jedoch argumentieren, dass die politische Unterstützung weitgehend eingepreist sei und dass die derzeitigen Bewertungen die bedeutende Unsicherheit in Bezug auf Wachstum und Gewinne in den kommenden Quartalen und Jahren nicht angemessen berücksichtigen würden. In der Tat hätten die politischen Entscheidungsträger zwar dazu beigetragen, wo nötig Liquidität bereitzustellen, aber sie hätten das Solvenzrisiko nicht beseitigt. Die Kredit- und Aktienperformance werde wahrscheinlich eher seitwärts verlaufen, da die Märkte mit den Risiken eines viel schwierigeren Weges zur Erholung zu kämpfen hätten, einschließlich des Potenzials für eine zweite COVID-19-Welle. Nach der jüngsten Rally hätten die Experten von UBS Asset Management globale Aktien taktisch untergewichtet.



Innerhalb der Aktienmärkte sei die Erholung von Defensiv- und Wachstumstiteln vorangetrieben worden - was nicht zum typischen Muster in einer Erholung gehöre, aber angesichts der anhaltenden Unsicherheiten, mit denen man konfrontiert sei, verständlich sei. Die Bewertungsunterschiede zwischen zyklischen und defensiven Titeln befänden sich auf einem extremen Niveau und würden schließlich zurückgehen.



Vorerst würden die Experten von UBS Asset Management eine mäßig defensive Aktienallokation befürworten, die auch Sektoren einschließen sollte, die im derzeitigen Umfeld weniger stark von der Abschottung betroffen seien, wie zum Beispiel Kommunikationsdienste oder das Gesundheitswesen. Da der Weg zur Erholung immer deutlicher werde, würden die Experten erwarten, dass die am meisten ausverkauften Sektoren (unter anderem Automobile, Banken und Energie) aus absoluter Sicht bald ihren Tiefpunkt erreichen würden, da sie zu Preisen einer tiefen Rezession gehandelt würden und sich schließlich erholen sollten. Daher würden die Experten von UBS Asset Management davon ausgehen, dass es sich für Investoren mit einem längeren Zeithorizont und reichlich Risikotoleranz wahrscheinlich auszahlen werde, in diesen Sektoren bei Rückgängen zu kaufen.



Die Experten von UBS Asset Management würden China und andere nordasiatische Volkswirtschaften gegenüber den Schwellenländern bevorzugen, da Erstere sich als fähiger erwiesen hätten, die Gesundheitskrise zu bewältigen und den Ausbruch zu kontrollieren. Gleichzeitig seien Länder wie Korea, Taiwan und China vom Standpunkt der Außenfinanzierung aus gesehen weniger anfällig und hätten mehr Spielraum für politische Maßnahmen. (12.05.2020/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - "Investoren müssen sich nicht nur darauf konzentrieren, wann sich die Volkswirtschaften wieder öffnen, sondern auch darauf, ob und wann sich Verbraucher und Unternehmen wieder sicher fühlen, in den Alltag zurück zu kehren″, sagt Evan Brown, Head of Multi-Asset Strategy bei UBS Asset Management (UBS-AM).UBS-AM habe die Erfahrungen in China analysiert, wo sich die Wirtschaft und der Konsum langsam erholen würden. "Die Gesellschaft dort hat ihr Verhalten grundlegend geändert, um das Infektionsrisiko zu verringern. Europa und die USA werden wahrscheinlich größere Schwierigkeiten haben, sich zu normalisieren als China oder andere nordasiatische Länder, da die individuelle Akzeptanz von Rückverfolgung und Überwachung möglicherweise geringer ist″, so der UBS-AM Experte.Auf der ganzen Welt würden sich Investoren und Nicht-Investoren gleichermaßen darauf konzentrieren, wann und wie sich die Volkswirtschaften nach dem COVID-19-Shutdown wieder öffnen würden. Entscheidend sei jedoch die Frage, wann sich die Volkswirtschaften tatsächlich wirtschaftlich reaktivieren würden. China werde hier der führende Indikator für Europa und die USA sein, mögliche Verhaltensänderungen der Bevölkerung in der Zeit nach der Pandemie zu untersuchen und Rückschlüsse zu ziehen. Das Reich der Mitte werde ein nützliches Barometer sein, wenn man bedenke, dass das Land einen schweren Ausbruch des Virus erlebt habe, aber nun etwa zwei Monate danach vor seiner Öffnung nach dem Lockdown stehe.Es gebe natürlich große Unterschiede zwischen den Ländern weltweit, da der Infektions-Schweregrad durch den Virus unterschiedlich hoch sei, die Infrastruktur des öffentlichen Gesundheitswesens einschließlich Tests und Rückverfolgung von Kontakten sehr verschieden sei, es abweichende makropolitische Reaktionen gebe und individuelle Wiedereröffnungsstrategien sowie politische und kulturelle Gegensätze bestünden.So schreibe China beispielsweise immer noch vor, dass Einzelpersonen Strichcodes auf ihren Telefonen haben müssten, die anderen ihr relatives Gesundheitsrisiko signalisieren würden, bevor sie öffentliche Verkehrsmittel benutzen oder Gebäude betreten dürften. Potenziell gefährdete Personen müssten mit einer vorgeschriebenen Quarantäne rechnen, wenn sie als hohes Risiko für andere angesehen würden. Es gab zwar kleinere Neu-Ausbrüche des Virus an bestimmten Orten, aber die meisten scheinen aus anderen Ländern importiert worden zu sein, so die Experten von UBS Asset Management. Als Reaktion darauf habe China den internationalen Reiseverkehr stark eingeschränkt und strenge Quarantänerichtlinien für Einreisende erlassen.Angesichts der Herausforderung, die Wirtschaft wieder zu öffnen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass das Virus eingedämmt werde, sei das Gefälle der wirtschaftlichen Aktivitäten zu Beginn zwangsläufig flach gewesen und allmählich angestiegen, als die Regierung und die Öffentlichkeit mehr Vertrauen in die Gesundheitsbedingungen gewonnen hätten.