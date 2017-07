Das konjunkturelle Umfeld spreche weiterhin für steigende Gewinne und stabile Dividendenzahlungen der Unternehmen. Aktien würden attraktiv bleiben, auch wenn die Marktvolatilität wieder zunehme. Der britische Anleihenmarkt habe an Anziehungskraft verloren. Die neue Regierung gehe geschwächt in die Brexit-Verhandlungen. Die damit verbundene Unsicherheit sollte das Britische Pfund weiter schwächen.



Der globale Konjunkturmotor laufe weiterhin rund. In der europäischen Währungsunion seien die Wachstumskräfte mittlerweile so stark wie seit Jahren nicht mehr. Hinzu geselle sich, ausgelöst durch Frankreich, eine Portion politische Zuversicht. Die Frühindikatoren in den USA hätten sich jüngst zwar leicht abgeschwächt, die Experten würden aber die Auffassung der US-Notenbank teilen, dass es sich dabei lediglich um eine vorübergehende Schwäche handele. Die Rhetorik der Zentralbanken in Europa deute zwar immer öfter in Richtung Ende der expansiven Geldpolitik, die Entwicklung der Inflationsraten spreche jedoch nicht für eine unmittelbar bevorstehende Wende.



Nach der unerwarteten Wahlschlappe der konservativen Tories in Großbritannien dürfte die Unsicherheit über die Ausgestaltung des Brexit das Pfund weiter schwächen. Zudem würden Spekulationen über Leitzinserhöhungen die Kurse der Gilts fallen lassen. Beides spreche gegen den britischen Anleihenmarkt.



Zuletzt hätten japanische Dividendentitel und die der Schwellenländer besser abgeschnitten als der Rest der Welt. Während das Gewinnwachstum Letzterer überdurchschnittlich ausfalle, liege das der Unternehmen Nippons darunter. Japan habe nach Erachten der Experten damit an Anziehungskraft verloren, sodass die Experten relative Vorteile bei den Schwellenländern sehen würden. Das größte Potenzial habe weiterhin Europa - inklusive der Schweiz.



Ängste vor einer anhaltenden Überproduktion hätten den Erdölpreis auf den tiefsten Stand seit November 2016 fallen lassen. Diese seien aus Sicht der Experten aber ungerechtfertigt, befinde sich die globale Konjunktur doch in einem synchronen Aufschwung, der die Nachfrage nach Öl hoch halten werde. Die Experten würden deshalb mit einem Abbau der hohen Lagerbestände und folglich mit einer Preiserholung rechnen. Gold sollte angesichts der restriktiveren US-Geldpolitik und der schwindenden politischen Risiken in der Eurozone an Glanz verlieren. (06.07.2017/ac/a/m)





Zürich (www.aktiencheck.de) - Die globale Konjunktur präsentiert sich weiterhin in guter Verfassung, so die Experten von Swisscanto Invest.Die Wachstumsdynamik nehme jedoch von hohem Niveau aus etwas ab. Europa befinde sich nach wie vor in überraschend solider Verfassung. Auch in den USA würden die Konjunkturdaten ein robustes Wachstum signalisieren. Bei der Veröffentlichung würden die Werte aktuell aber überwiegend auf der negativen Seite überraschen. Die Rhetorik der Zentralbanken habe sich insbesondere in Europa geändert. Auch wenn die Inflationsraten derzeit wieder niedriger ausfallen würden als noch zu Beginn des Jahres, werde immer öfter die geldpolitische Wende thematisiert.Das globale Wirtschaftswachstum und die niedrigen Inflationsraten sollten den Aktienmärkten weiter Auftrieb geben. Die Signale der Notenbanken, dass eine ultraexpansive Geldpolitik kaum mehr nötig sei, lasse die Schwankungsbreite der Kurse allerdings wieder ansteigen. Für Staatsanleihen habe sich das Umfeld dagegen verschlechtert.