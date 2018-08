Vor Griechenland hätten bereits Portugal, Spanien, Irland und Zypern ihre Anpassungsprogramme beenden können. So erfolgreich das klingen möge - wiederholbar seien diese Programme im erneuten Krisenfall kaum. Die sozialen Härten, die die Bevölkerung vor allem in Griechenland zu erleiden gehabt hab, wären politisch kaum tragbar. Bereits jetzt seien von Populisten in mehreren Ländern deutlich nationalistischer Töne zu hören, die die europäischen Institutionen häufig offen kritisieren würden. Bislang würden Populisten lediglich in Italien die Regierungsmehrheit stellen. J. Safra Sarasin Research befürchte, dass es dabei nicht bleibe - vor allem, wenn bei einem erneuten Wirtschaftsabschwung in der Währungsunion. Es sei absehbar, dass die geldpolitischen Möglichkeiten, die Wirtschaft zu stimulieren angesichts bereits negativer Leitzinsen, begrenzt seien. Umso stärker wäre die Versuchung einer expansiven Fiskalpolitik, die in einzelnen Ländern leicht in Konflikt mit den europäischen Vorgaben kommen könnte. Dass Populisten diesen Konflikt sogar suchen könnten, scheine der inzwischen 300 Basispunkte betragende Zinsaufschlag italienischer gegenüber deutschen Anleihen zu signalisieren. Die europäischen Institutionen hätten sich bislang extrem stabil und flexibel gezeigt - unklar sei aber, wie sie agieren würden, wenn europakritische Abgeordnete bei den im Mai 2019 anstehenden Wahlen zum Europaparlament die stärkste Fraktion bilden würden.



Die aktuell gute ökonomische Wetterlage sollte nicht täuschen: Auf einen Sommer folge ein Herbst und auch Europa unterliege einem politischen Klimawandel. Der Brexit sei ein Ausdruck davon, die Haltung einiger osteuropäischer Staaten in der Flüchtlingskrise ein anderer. Beides mache die EU nicht stärker. Dazu komme die Türkeikrise, deren politischer Ausgang noch viel unsicherer sei als ihr wirtschaftlicher. Letztlich sollte Europa realisieren, dass das atlantische Bündnis nicht nur aufgrund der Launen des amerikanischen Präsidenten lockerer geworden sei. Es erodiere auch deshalb, weil Europa im Vergleich zu Asien an wirtschaftlicher und weltpolitischer Bedeutung verliere. Es werde daher auch für folgende US-Präsidenten eine weniger wichtige Stellung einnehmen. Diesen unvermeidbaren Bedeutungsverlust zu begrenzen, sei ein Ziel der europäischen Integration gewesen. Die friedliche Lösung innereuropäischer Spannungen sei ein anderes gewesen. Beide schienen zuletzt zunehmend in Vergessenheit zu geraten. Sie sollten es nicht. In der nun eingeläuteten Phase, in der mit Griechenland der letzte Staat ein Anpassungs- und Hilfsprogramm habe beenden können, sollte sich Europa kritisch damit auseinandersetzen, was politisch und ökonomisch in den letzten Jahren funktioniert habe und was nicht. Es müsse diskutieren, warum die wirtschaftliche Erholung und beispielsweise die Gesundung des Bankensektors so viel später eingesetzt hätten als in den USA.



Europa habe eine einmalige Fähigkeit, politische Kompromisse zu finden. Zu häufig würden diese die eigentlichen Probleme aber unter den Tisch kehren und ihre Lösung verschleppen. Symptomatisch dafür scheine die immer stärkere zeitliche Streckung der Rückzahlung griechischer Schulden zu sein. So habe auch ein öffentlicher Diskurs, wie ökonomischen Ungleichgewichten innerhalb einer Währungsunion ohne die Möglichkeiten von Wechselkursanpassungen und Fiskaltransfers begegnet werden könnten, immer noch nicht stattgefunden. Ökonomisch möge sich so der ein oder andere unangenehme Anpassungsprozess verzögern. Verhindern lasse er sich dadurch nicht. Europa sollte den ökonomischen Sommer stärker für institutionelle Reformen nutzen - aber vor allem auch um zu einen neuen Selbstverständnis zu finden. Populisten würden es sonst in einer Zurückbesinnung des Nationalen suchen. (21.08.2018/ac/a/m)





Basel (www.aktiencheck.de) - Die Wetterkarte für Europa für Tag 1 nach dem Griechenland-Programm zeigt es besser als alle ökonomischen Statistiken: Sonnenschein von Portugal bis Finnland und von Zypern bis Irland mit drei bezeichnenden Ausnahmen: Regenwolken oder Gewitter werden für Italien, Grossbritannien und Russland gezeigt, so Karsten Junius, Chief Economist von J. Safra Sarasin Research, in einer aktuellen Finanzmarktkolumne.Die meisten Ökonomen würden die aktuelle Lage wohl etwas weniger positiv kommentieren als Meteorologen oder der Tourismussektor. Tatsache sei aber auch, dass viele ihrer schlimmsten Befürchtungen nicht eingetreten seien: Weder sei die Währungsunion auseinandergefallen, noch hätten sich Deflation oder Stagflation ausgebreitet. Stattdessen sei die Arbeitslosenquote seit Mitte 2013 von 12,1% auf 8,3% gefallen und das strukturelle Haushaltsdefizit von -4,2% im Jahr 2010 auf -0,8% in diesem Jahr. Die Leistungsbilanz weise einen steten Überschuss von über 3% des BIP auf. Dabei handle der Euro gegenüber dem USD fast auf den Cent genau auf dem Niveau seiner Einführung Anfang 1999. Das Wachstum möge nicht mehr so dynamisch sein wie im letzten Jahr, habe mit 0,4% qoq in den ersten beiden Quartalen 2018 aber ungefähr auf Potenzial gelegen und dürfte nach den letzten Stimmungsindikatoren dort wohl auch im weiteren Jahresverlauf bleiben. Dass dafür negative Geldmarktzinsen benötigt würden, wäre von den meisten allerdings wohl nicht erwartet worden.