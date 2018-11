Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Wachstumsdynamik in Euroland hat sich im dritten Quartal merklich verlangsamt, so die Analysten der DekaBank.



Nach der veröffentlichten vorläufigen Schnellschätzung von Eurostat habe das Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal 2018 nur um 0,2% im Vergleich zum Vorquartal (qoq) zugelegt. Das schwache Wachstum habe zwei regionale Gründe: Deutschland und Italien. Italien habe im dritten Quartal mit der ersten Stagnation seit 2014 enttäuscht. Die deutsche Wirtschaft dürfte im dritten Quartal vor allem aufgrund der Probleme in der Autoindustrie sogar geschrumpft sein. Die deutschen Daten seien zwar an Eurostat gemeldet, aber nicht veröffentlicht worden. Die Stabilitätsanker für Euroland seien im dritten Quartal Frankreich (+0,4% qoq) und Spanien (+0,6% qoq) gewesen.



Prognoserevision: Bruttoinlandsprodukt 2018: 2,0% (bisher: 2,1%); 2019: 1,6% (bisher: 1,7%). (Ausgabe November / Dezember 2018) (14.11.2018/ac/a/m)





