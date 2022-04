Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäische Wirtschaft hat im ersten Quartal 2022 kaum zulegen können, so die Analysten der DekaBank.Die konjunkturelle Entwicklung in Euroland sei unter den vier großen EWU-Ländern im ersten Quartal 2022 von Schwäche geprägt gewesen. Spitzenreiter sei Spanien mit einem Wachstum von 0,3% qoq gewesen. Mit wenig Abstand würden Deutschland (+0,2% qoq) und Frankreich (+0,0% qoq) folgen. Die rote Laterne unter den großen EWU-Ländern trage Italien mit einer BIP-Schrumpfung um 0,2% qoq.Es sei ein schwacher Jahresauftakt für die europäische Wirtschaft. Die Corona-Erholung sei durch Lieferengpässe, hohe Energiepreise und den Krieg in der Ukraine abgewürgt worden. Die Unsicherheit über die weitere konjunkturelle Entwicklung sei nicht nur durch einen möglichen Stopp der Energiezufuhren aus Russland besonders hoch. (29.04.2022/ac/a/m)