Paris (www.aktiencheck.de) - Der Handelszoff mit China und weiteren Staaten, das nicht enden wollende Brexit-Chaos und das schwächere Wachstum in einigen anderen wichtigen Industriestaaten ziehen auch an den USA nicht spurlos vorüber, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Dass Jerome Powell auf der FED-Sitzung am Mittwoch die 2019er Wachstumsprognose für die US-Wirtschaft von 2,3 auf 2,1 Prozent nach unten korrigiert habe, sei daher auch keine allzu große Überraschung gewesen. Für mehr Aufsehen habe hingegen gesorgt, dass der US-Notenbankchef für das laufende Jahr keine weitere Zinserhöhung in Aussicht gestellt habe und der Abbau der FED-Bilanzsumme im September auslaufe - und somit früher als bisher erwartet.



Der Euro, der zum Dollar bereits seit Anfang März ordentlich Boden habe gutmachen können, habe seinen Aufwärtstrend im Anschluss an die FED-Sitzung fortgesetzt. Aber: Trotz der Prognosekorrektur würden die USA immer noch ein robustes Wirtschaftswachstum aufweisen. Zudem sollten Anleger im Hinterkopf behalten, dass jüngst auch die EZB ihre - zumindest vage angekündigte - Zinswende nach hinten geschoben habe. Dass der Euro daher nun sukzessive zum Dollar aufwerten werde, sollten Anleger nicht unbedingt erwarten. Zumal US-Staatsanleihen weiterhin mit vergleichsweise attraktiven Renditen locken würden und der Dollar nach wie vor ein sicherer Hafen sei, der vor allem in so unsicheren Zeiten wie derzeit gerne angesteuert werde. (22.03.2019/ac/a/m)

