Paris (www.aktiencheck.de) - "Meine größte Gefahr" - so bezeichnete Donald Trump am Dienstag nicht etwa China oder den Iran, sondern die Federal Reserve, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Damit habe der amerikanische Präsident noch einmal nachgelegt gegen die weltweit respektierte US-Notenbank; vergangene Woche habe er sie bereits als verrückt betitelt. In der Geldpolitik, wo Vertrauen in die Unabhängigkeit der Zentralbank das wichtigste Gut sei, seien die Anfeindungen Trumps ein Affront sondergleichen. Zwar habe der Republikaner die Selbstständigkeit der FED versichert. Dennoch dürfte der eine oder andere Investor solche Aussagen alles andere als begrüßen.



Um ein Überhitzen der Konjunktur und der Inflation zu verhindern, habe die FED seit Ende 2015 bereits achtmal den Leitzins erhöht, auf aktuell 2,00 bis 2,25 Prozent. Der restriktive Kurs hinterlasse nicht nur am Aktienmarkt Spuren, auch auf dem Devisenmarkt habe der konsequente Kurs der Washingtoner Währungshüter Folgen. Allein seit der erwarteten Leitzinserhöhung im September habe der Dollar gegenüber dem Euro um rund 2 Prozent zugelegt. Und: Für den Dezember würden die Börsianer fest mit der vierten Zinserhöhung des Jahres rechnen, 2019 würden die Märkte drei weitere antizipieren. Damit würden die Zinsen zwischen den USA und der Eurozone - dort verharre der Schlüsselzins bereits seit März 2016 bei 0 Prozent - immer weiter auseinanderdriften. Zum Euro könnte der Greenback daher durchaus noch Luft nach oben haben. (19.10.2018/ac/a/m)





