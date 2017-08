Janet Yellen, Chefin der US-Notenbank FED, habe ihre Rhetorik schon entsprechend angepasst. Die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung im laufenden Jahr sei zwar unverändert hoch, doch sei ihre Einschätzung zur Konjunktur zurückhaltender geworden.



Dagegen würden neuerdings die Formulierungen der Europäischen Zentralbank (EZB) zur eigenen Geldpolitik einen Tick zurückhaltender ausfallen und seien wie folgt zu interpretieren: Ein Ende der Nullzinspolitik sei absehbar, die erste Zinserhöhung nach Ausbruch der Finanzkrise stehe zwar nicht unmittelbar bevor - sie rücke jedoch näher. Mit einem Zinsschritt sei aber sicherlich nicht vor 2019 zu rechnen.



"Wir erwarten nicht, dass die jüngste Entwicklung des Wechselkurses EUR/USD nachhaltig sein wird", analysiere Gerlinger. "Wieder einmal haben wir es mit einer Übertreibung zu tun, diesmal eben an den Devisenmärkten." Ein zu starker Euro schade dem wirtschaftlichen Aufschwung in Europa, zu (schnell) steigende Zinsen würden die hochverschuldeten Euro-Staaten in die Bredouille bringen. Es stehe also viel auf dem Spiel. Es werde daher auch wieder einmal auf die Europäische Zentralbank ankommen, wie sie dem gegensteuere. Dass diese die Märkte in die gewünschte Richtung steuern könne, habe sie schon nachweislich unter Beweis gestellt.



Und in den USA könne es für König Donald bald nur noch besser laufen, ansonsten müsse er früher oder später abtreten. (03.08.2017/ac/a/m)







Luxembourg (www.aktiencheck.de) - Vor nicht allzu langer Zeit war es noch eine ausgemachte Sache, dass der Wechselkurs EUR/USD die Parität knacken wird. Innerhalb kürzester Zeit hat sich das Blatt komplett gewendet und viele Experten erwarten sogar einen weiteren Anstieg des Euro. Carsten Gerlinger, Anlagestratege bei Moventum, geht dagegen nicht von einer nachhaltigen Eurostärke aus.Laut Morgan Stanley habe die Stimmung gegenüber dem US-Dollar den tiefsten Stand seit 2009 erreicht. Wie habe es dazu kommen können? "In Europa, politisch stabilisiert und vom Krisenmodus keine Spur, stellt sich die gesamtwirtschaftliche Lage so gut wie lange nicht mehr dar", so Gerlinger. An kleine Schönheitsfehler wie die unverändert hohe Verschuldung der Eurostaaten, die überdurchschnittliche Arbeitslosigkeit in den (ehemaligen) Krisenländern oder die früher oder später anstehende Wahl in Italien würden keinerlei Gedanken verschwendet. "Selbst ein harter Brexit kann den Euro nicht mehr schrecken, wird er doch als ein viel größeres Problem für die Briten als für die EU angesehen", so Gerlinger.