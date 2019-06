"Obwohl in einigen Bereichen deutliche Fortschritte erzielt wurden, sind die ursprünglichen Ziele der Kapitalmarktunion längst noch nicht erreicht", sagt Gerdes. "Bis Mittelständler also tatsächlich wirklich barrierefrei an Kredite kommen, dürfte noch einige Zeit ins Land ziehen - zumal das Thema bei den großen Parteien in Europa aktuell keine sonderlich hohe Priorität haben dürfte, da sie sich aktuell auf die Herausforderung konzentrieren werden, eine Koalition zu bilden."



Mittelstand: Woher mit dem Geld? Eine Alternative muss her



Kleine und mittelständische Unternehmen in Europa werden sich laut Studie von Euler Hermes und TRIB Rating also zunehmend mit alternativen Finanzierungsformen auseinandersetzen müssen.



"Im Niedrigzinsumfeld wächst das Interesse von institutionellen Investoren an alternativen Investmentfonds", sagt Van het Hof. "Die direkte Kreditvergabe privater Investoren in Europa boomt in den letzten Jahren. Das könnte für Mittelständler zu einer echten Alternative werden bei der Finanzierung. Gerade KMU sind für Investoren sehr attraktiv, auch wenn sie wesentlich höhere und komplexere Kreditrisiken als multinationale Unternehmen."



Die Sparrate in Europa ist mit 12,1% weiterhin hoch, so dass etwa 860 Mrd. EUR Kapital pro Jahr zur Verfügung steht. Etwa 30% werden in Wertpapiere investiert.



"Wenn ein Viertel dieser Ersparnisse in Kreditfonds für KMU investiert würden, würde dies Kapital in Höhe von 65 Mrd. EUR pro Jahr freisetzen. Mit diesem zusätzlich verfügbaren Finanzierungsvolumen könnte ein Teil der vorhandenen Finanzierungslücke geschlossen werden."



Die vollständige Studie von Euler Hermes und TRIB Rating zur Auswirkungen des EU-Regelwerks auf die Bankenfinanzierung (ENG, PDF) finden Sie beigefügt sowie hier:



https://www.eulerhermes.com/content/dam/onemarketing/euh/eulerhermes_com/erd/publications/pdf/20190529-TheView-EuropeanRegulatory.pdf



Eine Pressemeldung und Studie von Euler Hermes und TRIB Rating zur (Banken-) Finanzierungslücke von KMU in Europa (deutsch) finden Sie hier:



https://www.eulerhermes.de/presse/euler-hermes-mittelstand-trotz-niedrigzins-mit-finanzierungsluecke.html



Eine Studie zur Europawahl und den erwarteten politischen Schwerpunkte: "European elections: What a fragmented parliament means for the EU’s priorities" (ENG, PDF) finden Sie hier:



https://www.eulerhermes.com/content/dam/onemarketing/euh/eulerhermes_com/erd/publications/pdf/20190527-TheView-EU-Elections.pdf (05.06.2019/ac/a/m)





