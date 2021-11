Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Etsy



Kurzprofil Etsy Inc.:



Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) ist eine 2005 gegründete E-Commerce-Website für den Kauf und Verkauf von handgemachten Produkten, Vintage und Künstlerbedarf. Der Hauptsitz des US-Unternehmens befindet sich im New York. Das Angebot umfasst Kunst, Fotografie, Mode, Schmuck, Kosmetikprodukte, Spielzeug und anderes. Die Plattform ist besonders in den USA erfolgreich. Seit 16. April 2015 wird die Etsy-Aktie an der New Yorker Börse (NASDAQ) gehandelt. (04.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Etsy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Etsy Inc. (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) unter die Lupe.Der E-Commerce-Anbieter Etsy habe gestern nach US-Börsenschluss seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen dritten Quartal präsentiert. Diese seien eher gemischt ausgefallen. Das Unternehmen habe beim Umsatz überzeugt, sei jedoch beim Gewinn und Ausblick hinter den Erwartungen geblieben. Die Aktie zeige sich vorbörslich fast unverändert.Insgesamt könne die beliebte Plattform für Handgemachtes auf ein solides drittes Quartal zurückblicken. Sowohl das Bruttowarenvolumen (3,1 Milliarden Dollar) als auch der Umsatz hätten im dritten Quartal im Vorjahresvergleich um knapp 18 Prozent (532,4 Millionen Dollar) zugelegt. Damit hätten die US-Amerikaner sowohl die Analystenerwartungen (519 Millionen Dollar) als auch die eigene Prognose übertroffen.Der Nettogewinn habe bei 89,9 Millionen Dollar und damit fast 20 Millionen unter den Schätzungen der Experten gelegen. Etsy habe dies mit den gestiegenen Ausgaben begründet, die mit der Übernahme und Integration der Marken Depop und Elo7 zusammenhängen würden. Zudem investiere der Konzern weiterhin verstärkt in Brand Awareness und Marketing und verbessere laufend den Etsy-Marktplatz.Unter anderem sei im dritten Quartal mit "The Etsy House" eine neue interaktive Augmented-Reality-Funktion eingeführt worden, die es Käufern ermögliche, "die Qualität und Breite der Waren in vollem Umfang digital zu präsentieren".Für das vierte Quartal erwarte Etsy ein Bruttowarenvolumen von 3,9 bis 4,1 Milliarden Dollar, bei Umsätzen von 660 bis 690 Millionen Dollar. Analysten seien noch von einem Q4-Erlös von 694 Millionen Dollar ausgegangen. Die bereinigte EBITDA-Marge solle bei circa 26 Prozent liegen und damit sieben Prozent unter dem Q3-Ergebnis.Das Entscheidende an den Q3-Ergebnissen sei, dass Etsy beim Umsatz und den Nutzern weiterhin stark wachse. Die Investitionen, die derzeit auf den Gewinnen und Margen lasten würden, dürften sich langfristig auszahlen und seien daher positiv zu bewerten. Der Etsy-Marktplatz werde von Quartal zu Quartal attraktiver für die Kunden und dürfte seine Popularität künftig weiter steigern."Der Aktionär" halte die Q4-Prognose von Etsy für konservativ und gehe daher im Weihnachtsquartal wieder von einem "Earnings-Beat" aus. Anleger lassen ihre Gewinne unverändert laufen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär" zur Etsy-Aktie. (Analyse vom 04.11.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte: