Börsenplätze Etsy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Etsy-Aktie:

163,70 EUR +0,47% (10.01.2022, 09:57)



NASDAQ-Aktienkurs Etsy-Aktie:

185,15 USD -5,99% (07.01.2022, 22:00)



ISIN Etsy-Aktie:

US29786A1060



WKN Etsy-Aktie:

A14P98



Ticker-Symbol Etsy-Aktie:

3E2



NASDAQ-Symbol Etsy-Aktie:

ETSY



Kurzprofil Etsy Inc.:



Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) ist eine 2005 gegründete E-Commerce-Website für den Kauf und Verkauf von handgemachten Produkten, Vintage und Künstlerbedarf. Der Hauptsitz des US-Unternehmens befindet sich im New York. Das Angebot umfasst Kunst, Fotografie, Mode, Schmuck, Kosmetikprodukte, Spielzeug und anderes. Die Plattform ist besonders in den USA erfolgreich. Seit 16. April 2015 wird die Etsy-Aktie an der New Yorker Börse (NASDAQ) gehandelt. (10.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Etsy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Unternehmens Etsy Inc. (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) unter die Lupe.Die Etsy-Aktionäre hätten sicherlich schon bessere Zeiten erlebt. Der US-Titel befinde sich seit Mitte November in einem dynamischen Abwärtstrend und habe seit seinem Rekordhoch bereits knapp 40 Prozent eingebüßt. In der vergangenen Woche sei eine weitere psychologisch wichtige Chart-Marke unterschritten worden.Die Etsy-Aktie sei nämlich unter die 200-Dollar-Marke gefallen und habe den Freitagshandel mit einem Minus von 5,99 Prozent beendet. Da es in den vergangenen Wochen keine negativen Nachrichten gegeben habe, dürfte der Abverkauf vor allem mit den Zinssorgen zusammenhängen, die aktuell auf vielen Wachstumswerten lasten würden.Dass es auch Etsy so hart erwischt habe, sei eher eine Überraschung. Der Konzern sei bereits seit Jahren profitabel und daher nicht so stark von externen Finanzierungsquellen abhängig. Auffällig sei in diesem Kontext auch Etsys Margenstärke. Die Nettomarge habe laut den Schätzungen 2021 bei 25 Prozent gelegen.Die Etsy-Aktie werde nach dem starken Abverkauf nur noch mit einem KGV von 48 und KUV von 8,5 bewertet. Damit sei das Papier nun deutlich günstiger zu haben, als noch im November. Angesichts des angeschlagenen Charts habe DER AKTIONÄR dennoch die Reißleine gezogen und den Titel mit einem kleinen Minus von 4,9 Prozent verkauft.Aktuell ist die Etsy-Aktie nur ein Kandidat für die Watchlist, so Emil Jusifov von "Der Aktionär" (Analyse vom 10.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link