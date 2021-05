Tradegate-Aktienkurs Etsy-Aktie:

Kurzprofil Etsy:



Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) ist eine 2005 gegründete E-Commerce-Website für den Kauf und Verkauf von handgemachten Produkten, Vintage und Künstlerbedarf. Der Hauptsitz des US-Unternehmens befindet sich im New York. Das Angebot umfasst Kunst, Fotografie, Mode, Schmuck, Kosmetikprodukte, Spielzeug und anderes. Die Plattform ist besonders in den USA erfolgreich. Seit 16. April 2015 wird die Etsy-Aktie an der New Yorker Börse (NASDAQ) gehandelt. (10.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Etsy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Unternehmens Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) unter die Lupe.Die Aktie des E-Commerce-Anbieters Etsy sei nach den Quartalszahlen letzte Woche stark unter die Räder geraten. Das Papier habe nach den Zahlen rund 15% eingebüßt. Ein Grund dafür sei der verhaltene Ausblick des New Yorker Unternehmens gewesen. Gehe es nach dem Analysten von Stifel, dann würden die Zahlen aber überhaupt keinen Anlass zur Sorge bieten. Dabei handele es sich um Scott Devitt, der seine Einstufung für die Etsy-Aktie nach den Quartalsergebnissen von "halten" auf "kaufen" heraufgestuft habe. Sein Kursziel liege bei 205 USD, was 30% über dem aktuellen Kursniveau sei.Der Sell-off sei ein guter Zeitpunkt, um die Aktie zu kaufen, da die Corona-Krise der Etsy-Plattform dauerhafte Vorteile gebracht habe, so Devitt.Trotz des heutigen Abverkaufs von Technologie-Titeln sei die Etsy-Aktie an der 160-USD-Marke abgeprallt und notiert aktuell über zwei Prozent im Plus. "Der Aktionär" schließe sich der Meinung von Stifel an und empfehle Anlegern, die Korrektur zum Einstieg zu nutzen. Investierte sollten weiter an Bord bleiben, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.05.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link örsenplätze Etsy-Aktie: