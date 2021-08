Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Etsy:



Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) ist eine 2005 gegründete E-Commerce-Website für den Kauf und Verkauf von handgemachten Produkten, Vintage und Künstlerbedarf. Der Hauptsitz des US-Unternehmens befindet sich im New York. Das Angebot umfasst Kunst, Fotografie, Mode, Schmuck, Kosmetikprodukte, Spielzeug und anderes. Die Plattform ist besonders in den USA erfolgreich. Seit 16. April 2015 wird die Etsy-Aktie an der New Yorker Börse (NASDAQ) gehandelt. (05.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Etsy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Unternehmens Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) unter die Lupe.Die Anteilscheine des E-Commerce-Überfliegers Etsy würden heute nach Bekanntwerden der Q2-Ergebnisse in die Knie gehen. Das Unternehmen habe zwar die Analystenerwartungen beim Umsatz und bei den Nutzerzahlen geschlagen, habe jedoch erneut mit der verhaltenen Prognose enttäuscht.Der Umsatz von Etsy sei im zweiten Quartal um 23 Prozent auf 529 Millionen Dollar geklettert, was über den erwarteten 526 Millionen liege. Der bereinigte Gewinn pro Aktie habe 68 Cent betragen, was im Rahmen der Erwartungen liege.Die Zahl der aktiven Käufer habe sich im Q2 auf 90,5 Millionen belaufen. Auch das liege über dem Konsens von 90,1 Millionen. Insgesamt habe der Etsy-Marktplatz in Q2 11,9 Millionen neue Käufer gewinnen oder alte Käufer reaktivieren können.Positiv: Auch die Zahl der aktiven Verkäufer sei auf 5,23 Millionen gestiegen. Analysten seien lediglich von 4,9 Millionen ausgegangen (Q1: 4,7 Millionen).Die Zahlen von Etsy würden nochmal einen Trend bestätigen, der sich langsam zu etablieren scheine. Unternehmen, die von Corona besonders profitiert hätten, müssten sich nun mit deutlich verlangsamten Wachstumsraten begnügen. Das schmecke den Investoren gar nicht. Deswegen würden die Aktien dieser Unternehmen trotz der fundamental guten Aussichten abgestraft. Damit dürfte auch die Konsolidierung der Etsy-Papiere weitergehen.Anleger bleiben weiterhin an der Seitenlinie, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link