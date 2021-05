Der ETH-Kurs habe heute ein neues Allzeithoch bei 4.175 USD markiert. Damit seien innerhalb von einer Woche gleich mehrere abgeleitete Kursziele übertroffen worden. Gewinnmitnahmen würden mit jedem neuen Anstieg wahrscheinlicher. Erste Unterstützungen lägen bei 3.452 und bei 3.168 USD. Das entspreche 16 und 26% an möglichen Kursverlusten. Selbst bei einem Rücksetzer von besagten 26% würde der Trend intakt bleiben.



Der Ethereum-Coin sei momentan unaufhaltbar und stelle zum Wochenstart erneut einen Rekord auf. Allerdings werde mit jedem neuen Anstieg die Gefahr von kurzfristigen Gewinnmitnahmen größer. Trader sollten sich der aktuellen Gefahr bewusst sein und das entsprechende Risiko einkalkulieren. Der Trend sei baer so stark, dass die Rally langfristig weitergehen dürfte.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Kryptowährung Ethereum ist weiter im Höhenrausch, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Nummer zwei nach Marktkapitalisierung habe zum Wochenstart erneut einen neuen Rekord aufgestellt. Die immer neuen Bestmarken würden aber zunehmend das Risiko für einen Rückschlag erhöhen.Der Ethereum-Kurs (ETH) sei in den letzten zwei Wochen fast jeden gestiegen und habe sich dabei um rund 60% verteuert. Eine gesunde Konsolidierung sei aber bisher nicht vorhanden gewesern. Somit stehe der erneute Anstieg über das Wochenende auf immer wackligeren Beinen. Der RSI-Indikator notiere so hoch wie zuletzt zum Jahreswechsel und sei mit einem Wert von 83 deutlich im überkauften Bereich.