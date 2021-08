Seit dem 20. Juli habe sich der Preis für einen ETH-Coin um 88 Prozent verteuert. Nachdem der Kurs vom 20. Juli bis zum 7. August nur an einem einzigen Tag tiefer zum Vortag geschlossen habe, habe ETH in den letzten fünf Tagen nun eine kurze Pause eingelegt. Das sei wichtig gewesen, da zuvor eine Überhitzung vorgelegen habe. In den letzten Tagen sei der Kurs in einer Range von rund 2.900 bis 3.200 Dollar gependelt.



Am heutigen Freitag habe der Kurs die obere Range-Kante durchbrochen und notiere aktuell über sechs Prozent fester. Dank dieses Kaufsignals stehe als nächstes Etappenziel der Widerstand bei 3.444 Dollar im Fokus.



Die Rally bei den Krypto-Währungen gehe weiter. Zum Wochenausklang zeige sich nach einigen Tagen der Verschnaufpause auch ETH wieder stark. Schließe die heutige Kerze oberhalb von 3.200 Dollar, sei dies als Ausbruch und erneutes technisches Kaufsignal zu werten.



Hinweis auf Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Ethereum. (13.08.2021/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenausklang präsentieren sich die Top fünf Krypto-Währungen weiter stark, so Tim Temp von "Der Aktionär".Besonders Ripple (XRP), Cardano (ADA) und Ethereum (ETH) würden am heutigen Freitag im hohen einstelligen Prozentbereich zulegen. Bei ETH befeuere besonders ein Grund den Kursanstieg.Nachdem am 5. August das lang ersehnte Ethereum-Netzwerk-Update "London EIP-1559" online gegangen sei, seien bereits nach einer Woche über 18.000 ETH-Coins laut einem aktuellen Bericht von CoinMetrics verbrannt worden. Diese künstliche Verknappung bei gleichzeitig steigender Nachfrage treibe aktuell den Kurs und die Fantasie der Anleger weiter nach oben.