Die Volatilität nehme durch die aktuelle Nervosität der Investoren auch bei Ether weiter zu. Der kurzzeitige Bruch der wichtigen 4.000-USD-Marke sei aus technischer Sicht nicht als Verkaufssignal zu deuten. Sollte aber die nächsten Tage der GD100 und die Unterstützung bei rund 3.880 USD nachhaltig unterschritten werden, trübe sich das Chartbild ein und weitere Kursverluste seien wahrscheinlich. Investierte Anleger sollten die Ruhe behalten und die Gewinne laufen lassen. Digitalwährungen hätten immer wieder starke Kurseinbrüche erlebt und sich im Anschluss wieder erholt.



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Ethereum.



Der Autor ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Ethereum. (06.12.2021/ac/a/m)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Das Wochenende war von kräftigen Turbulenzen am Kryptomarkt geprägt, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Bei Ethereum sei es wie bei vielen anderen Coins zwischen Freitag und Samstag zweistellig nach unten gegangen. Ether habe sich dabei relativ schnell wieder erholt und habe zumindest die psychologisch wichtigen 4.000-USD-Marke zurückerobern können. Diese Marken seien jetzt für die Anleger wichtig.Ether (ETH) lasse es seit rund einem Monat ruhiger angehen und befinde sich aktuell in einer Konsolidierungsphase nach der Rekordjagd zuvor. Der Kurs notiere aktuell 18% unter dem Allzeithoch bei 4.868 USD.