Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Kryptowährungen erholen sich heute von ihrem jüngsten Rückschlag, so die Experten von XTB.



Die Zuwächse würden von +1,4% bei Bitcoin-Cash bis zu +7,0% bei Binance-Coin reichen. Größere und populärere Coins wie Bitcoin oder Ethereum würden ebenfalls zulegen, wobei ersterer sich der 44.000-Dollar-Marke nähere und letzterer die 3.000-Dollar-Marke überschreite. Während die Erholung gestern Abend begonnen habe, habe sich die Rally heute Morgen nach Berichten über eine mögliche Deeskalation zwischen Russland und der Ukraine mit der Rückkehr der russischen Truppen in ihre Stützpunkte beschleunigt.



Ein Blick auf den Ethereum-Chart zeige, dass es der Kryptowährung gelungen sei, aus dem Abwärtstrendkanal auszubrechen, in dem sie seit Mitte Dezember 2021 gehandelt werde. Später sei die obere Begrenzung des Kanals erneut getestet worden, was dazu geführt habe, dass sich im H4-Chart ein potenzielles inverses SKS-Muster abgezeichnet habe. Ob es dem Preis gelinge, die Nackenlinie des Musters zu durchbrechen oder nicht, werde für zukünftige Bewegungen entscheidend sein. Andererseits würde ein Rückfall in den Bereich des Kanals das bullische Szenario ungültig machen. (15.02.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu XBT/EUR (Bitcoin / EURO)



