Eine Ende des Eskalation ist somit vorerst nicht in Sich - mit gravierenden Wirkungen für die weltweiten Börsenkurse. Nicht zuletzt dank dieser Entwicklung kennen diese seit Wochen eigentlich nur noch eine Richtung: Stetige nach unten. Keine Wunder, dass Anleger - institutionelle wie private - sich derzeit nach anderen Optionen umschauen. Doch im Gegensatz zu früheren Zeiten haben gerade die privaten Kapitalanleger heutzutage sehr viel bessere Möglichkeiten, auf die Entwicklung zu reagieren. Denn über Onlineplattformen wie der von Weiss Finance können sie ihre Aktien mit nur wenigen Klicks handeln. Die Möglichkeit zum Kauf oder dem momentan eher wahrscheinlichen Verkauf von Aktien in Echtzeit vergrößert den Handlungsspielraum der Anleger immens. Wo früher langwierige Telefonanrufe oder gar Gänge zum Bankschalter nötig waren, reichen heute wenige Minuten, um die gewünschten Trades abzuschließen. Hinzu kommt, dass auf diesen Plattformen neben Aktien auch mit Rohstoffen, Anleihen oder Devisen gehandelt werden kann. Somit bieten sich rasch Alternativen zu den unter Druck geratenen Börsenwerten von Unternehmen.



Eine Sicherheit, die Anleger durchaus zu schätzen wissen. Denn es sind nicht nur die in die Höhe geschnellten Sorgen vor einem drohenden globalen Handelskonflikt, die die Investoren zur Zeit in Massen aus den Aktien flüchten lassen. Auch die sich abzeichnende Zinswende trägt ihren Teil dazu bei, dass Aktien im Vergleich zu anderen Anlageformen unattraktiver werden. Während die US-Notenbank FED in diesem Bereich erste Schritte unternommen hat, verhält sich die EZB weiterhin abwartend. Doch aus den Führungsetagen der Eurobanker wird immer deutlicher vernehmbar, dass für die Zinsen die Zeichen auf Anstieg stehen. Investoren haben dies bereits registriert, weshalb in letzter Zeit die Nachfrage nach den lange vernachlässigten Unternehmens- und Staatsanleihen spürbar gestiegen ist.



Doch wie bei jeder Entwicklung, gibt es auch in der aktuellen Situation stets zwei Seiten zu betrachten. Denn durch die jüngsten Korrekturen wurden viele Werte auf ein realistischeres Maß gestuft. Dies macht die gerade noch fluchtartig abgestoßenen Aktien wiederum zu einem lohnenswerten Objekt für risikofreudigere Anleger. In den nachlassenden Notierungen wittern viele lukrative Chancen für Investitionen. Auch private Anleger können dies für sich nutzen. Mit der nötigen Marktkenntnis und dem richtigen Gespür finden sich eine ganze Reihe lohnender Titel auf dem Markt. Wer das Risiko eingehen will, sollte sich jedoch stets gut informieren; dabei aber nicht gleich bei jeder neuen Ankündigung etwaiger Strafzölle in Panik geraten. (09.04.2018/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Unter dem Eindruck der diversen Strafzölle, die unter Maßgabe des US-Präsidenten Trump jüngst verhängt wurden, spitzt sich der internationale Handelskrieg weiter zu. Nun haben staatliche Stellen in China reagiert, und Gegenmaßnahmen angekündigt, beziehungsweise präzisiert. Die ausgesprochenen Strafzölle auf US-Produkte haben ein Volumen von vielen Milliarden US-Dollar und sind geeignet, die Absatzchancen von Produkten amerikanischer Herkunft in China ernsthaft zu bedrohen. So wurden Zölle gegen über einhundert Produkte ausgesprochen. Diese reichen von Fahrzeugen und Chemikalien über Agrarprodukte bis hin zu Flugzeugen und betreffen damit Unternehmen aus den wichtigsten Wirtschaftsbereichen der USA. Der Strafkatalog soll einen Wert von rund 50 Milliarden US-Dollar haben, wenn die Waren mit den angekündigten Zöllen von bis zu 25 Prozent belegt werden.Doch hierauf kündigte Trump wiederum eine härtere Gangart an. Demnach wurde sein Handelsbeauftragter Robert Lighthizer angewiesen, weitere Strafzölle in Höhe von zusätzlich 100 Milliarden Dollar prüfen. Zusätzlich erschwert wird die Situation durch Ankündigungen von Seiten der Europäischen Union, ebenfalls Strafmaßnahmen in Erwägung zu ziehen, sollten sich die US-Zölle auch auf die europäischen Staaten ausweiten.